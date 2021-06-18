Сиділа посеред дороги: у Києві помітили оголену дівчину (фото)

У Києві на мосту біля Гідропарку знову помітили дівчину, яка кілька днів тому лежала на проїжджій частині та махала водіям транспорту. Однак цього разу її помітили без одягу.

Невідомо, хто ця дівчина і з якої причини вона так вчиняє.

"Продовження пригод божевільних у Києві. Знову Гідропарк. Цього разу вона вже оголена. І всім нормально, ніхто не забирає на лікування", - пише під фото.

Водночас коли до жінки підходили перехожі, щоб допомогти, вона їх ігнорувала.

У коментарях користувачі пишуть, мабуть, жінка вживала наркотики й потребує медичної допомоги.