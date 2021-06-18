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Сиділа посеред дороги: у Києві помітили оголену дівчину (фото)

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Київ, П'ятниця 18 червня 2021 20:55
Сиділа посеред дороги: у Києві помітили оголену дівчину (фото) Колаж РБК-Україна: у Києві на мосту ходила оголена жінка
Автор: Тетяна Самарук

У Києві на мосту біля Гідропарку знову помітили дівчину, яка кілька днів тому лежала на проїжджій частині та махала водіям транспорту. Однак цього разу її помітили без одягу.

Фото очевидців опублікував "Київ Оперативний".

Невідомо, хто ця дівчина і з якої причини вона так вчиняє.

"Продовження пригод божевільних у Києві. Знову Гідропарк. Цього разу вона вже оголена. І всім нормально, ніхто не забирає на лікування", - пише під фото.

Сиділа посеред дороги: у Києві помітили оголену дівчину (фото)

Водночас коли до жінки підходили перехожі, щоб допомогти, вона їх ігнорувала.

У коментарях користувачі пишуть, мабуть, жінка вживала наркотики й потребує медичної допомоги.

  • Вона і вчора на Гідропарку гола бігала
  • У них флешмоб походу там
  • А, куди ж, їх забирати на лікування, якщо, медична реформа, все відділення закрила
  • Позавчора вона біля Гідропарку була в одній футболці
  • Мабуть, вона під наркотиками.

Раніше ми повідомляли, що у Києві оголений чоловік гуляв посеред дороги.

Також у Рівному парочка розгулювала голяка, прикриваючись ковдрами.

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