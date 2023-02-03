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Не сідайте на фітбол! Лікар розповіла, як відучити малюка від заколисування

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П'ятниця 03 лютого 2023 12:50
Не сідайте на фітбол! Лікар розповіла, як відучити малюка від заколисування Фото: Як відучити дитину від заколисування (shuterstock.com)
Автор: Людмила Жукова

Дуже часто заколисування малюка стає для нього звичкою так засинати. Згодом без цієї дії дитина не може заснути, адже з віком її вага стає дедалі більшою. Мамі важко заколисувати чадо у різних позах.

Лікар і консультант з дитячого сну Анастасія Ручинська на Facebook розповіла, як відучити дитину від заколисування.

Заколисування - стає асоціацією на сон. Малюк прокидається, і без цієї дії заснути не може, виходить замкнене коло.

З чого потрібно почати відучувати від заколисування?

  • Зробіть режим відповідний віку і потребам дитини, щоб зменшити час заколисування (наприклад дитина має більший час неспання, ніж ви даєте і зайві пів години, які дитина могла б пограти, то ви витратите цей час на заколисування).
  • Вводьте нові способи засинання (контакт обов'язково давати, погладжування, масаж, шикання, обійми).
  • Не сідайте на фітбол, навіть не дивіться у цей бік. Це особлива амплітуда коливання, яку дітки люблять і швидко звикають, досить 2-3 рази, і ви не помітите, як сидите на футболі всю ніч.
  • Зменшуйте амплітуду заколисування.
  • Зменшуйте тривалість заколисування 5 хв - наступний раз - 3 хв - 2 хв.
  • Ходіть, ходіть навколо ліжка – сідайте – припиняйте ходити. Поки ходите - доти колихайте.
  • Введіть додаткові асоціації – шум, світло, тактильність та підготовка до сну, ритуал дуже важливий.
  • По укачках в колясці - можна, але стежте за амплітудою, не качайте спеціально туди-сюди
  • Щодо заколисування на собі в переносках - можна, але стежте за амплітудою.

Лікар зазначила, що 90% мам не вірять, що вони зможуть укласти малюка спати без захитування. Але це дуже реально, головне дотримуватися правил.

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