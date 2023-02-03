Не садитесь на фитбол! Врач рассказала, как отучить малыша от укачивания

Очень часто укачивание малыша стает для него привычкой так засыпать. Со временем без этого действия ребенок не может уснуть, а ведь с возрастом его вес становится все больше. Маме трудно укачивать чадо в разных позах.

Врач и консультант по детскому сну Анастасия Ручинская на Facebook рассказала, как отучить ребенка от укачивания.

Укачивание - становится ассоциацией на сон. Малыш просыпается, и без этого действия заснуть не может, получается замкнутый круг.

С чего нужно начать отучать от укачивания?

Сделайте режим соответствующий возрасту и потребностям ребенка, чтобы уменьшить время укачиваний (например ребенок имеет большее время бодрствования, чем вы даете и лишние пол часа, которые ребенок мог бы поиграть, то вы потратите это время на укачку).

Вводите новые способы засыпания (контакт давать обязательно, поглаживание, массаж, шикание, объятия).

Не садитесь на фитбол, даже не смотрите в эту сторону. Это особая амплитуда колебания, которую детки любят и быстро привыкают, достаточно 2-3 раза и вы не заметите, как сидите на футболе всю ночь.

Уменьшайте амплитуду укачиваний.

Уменьшайте продолжительность укачиваний 5 мин - следующий раз - 3 мин - 2 мин.

Ходите, ходите вокруг кровати – садитесь – прекращайте ходить. Пока ходите – до тех пор укачиваете

Введите дополнительные ассоциации - шум, свет, тактильность и подготовка ко сну, ритуал очень важен.

По укачкам в коляске - можно, но следите за амплитудой, не качайте специально туда-сюда

Относительно укачиваний на себе в переносках - можно, но следите за амплитудой.

Врач отметила, что 90% мам не верят, что они смогут уложить малыша спать без укачиваний. Но это очень реально, главное следовать правилам.