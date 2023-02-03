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Не садитесь на фитбол! Врач рассказала, как отучить малыша от укачивания

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Пятница 03 февраля 2023 12:50
Не садитесь на фитбол! Врач рассказала, как отучить малыша от укачивания Фото: Как отучить ребенка от укачивания (shuterstock.com)
Автор: Людмила Жукова

Очень часто укачивание малыша стает для него привычкой так засыпать. Со временем без этого действия ребенок не может уснуть, а ведь с возрастом его вес становится все больше. Маме трудно укачивать чадо в разных позах.

Врач и консультант по детскому сну Анастасия Ручинская на Facebook рассказала, как отучить ребенка от укачивания.

Укачивание - становится ассоциацией на сон. Малыш просыпается, и без этого действия заснуть не может, получается замкнутый круг.

С чего нужно начать отучать от укачивания?

  • Сделайте режим соответствующий возрасту и потребностям ребенка, чтобы уменьшить время укачиваний (например ребенок имеет большее время бодрствования, чем вы даете и лишние пол часа, которые ребенок мог бы поиграть, то вы потратите это время на укачку).
  • Вводите новые способы засыпания (контакт давать обязательно, поглаживание, массаж, шикание, объятия).
  • Не садитесь на фитбол, даже не смотрите в эту сторону. Это особая амплитуда колебания, которую детки любят и быстро привыкают, достаточно 2-3 раза и вы не заметите, как сидите на футболе всю ночь.
  • Уменьшайте амплитуду укачиваний.
  • Уменьшайте продолжительность укачиваний 5 мин - следующий раз - 3 мин - 2 мин.
  • Ходите, ходите вокруг кровати – садитесь – прекращайте ходить. Пока ходите – до тех пор укачиваете
  • Введите дополнительные ассоциации - шум, свет, тактильность и подготовка ко сну, ритуал очень важен.
  • По укачкам в коляске - можно, но следите за амплитудой, не качайте специально туда-сюда
  • Относительно укачиваний на себе в переносках - можно, но следите за амплитудой.

Врач отметила, что 90% мам не верят, что они смогут уложить малыша спать без укачиваний. Но это очень реально, главное следовать правилам.

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