Не садитесь на фитбол! Врач рассказала, как отучить малыша от укачивания
Очень часто укачивание малыша стает для него привычкой так засыпать. Со временем без этого действия ребенок не может уснуть, а ведь с возрастом его вес становится все больше. Маме трудно укачивать чадо в разных позах.
Врач и консультант по детскому сну Анастасия Ручинская на Facebook рассказала, как отучить ребенка от укачивания.
Укачивание - становится ассоциацией на сон. Малыш просыпается, и без этого действия заснуть не может, получается замкнутый круг.
С чего нужно начать отучать от укачивания?
- Сделайте режим соответствующий возрасту и потребностям ребенка, чтобы уменьшить время укачиваний (например ребенок имеет большее время бодрствования, чем вы даете и лишние пол часа, которые ребенок мог бы поиграть, то вы потратите это время на укачку).
- Вводите новые способы засыпания (контакт давать обязательно, поглаживание, массаж, шикание, объятия).
- Не садитесь на фитбол, даже не смотрите в эту сторону. Это особая амплитуда колебания, которую детки любят и быстро привыкают, достаточно 2-3 раза и вы не заметите, как сидите на футболе всю ночь.
- Уменьшайте амплитуду укачиваний.
- Уменьшайте продолжительность укачиваний 5 мин - следующий раз - 3 мин - 2 мин.
- Ходите, ходите вокруг кровати – садитесь – прекращайте ходить. Пока ходите – до тех пор укачиваете
- Введите дополнительные ассоциации - шум, свет, тактильность и подготовка ко сну, ритуал очень важен.
- По укачкам в коляске - можно, но следите за амплитудой, не качайте специально туда-сюда
- Относительно укачиваний на себе в переносках - можно, но следите за амплитудой.
Врач отметила, что 90% мам не верят, что они смогут уложить малыша спать без укачиваний. Но это очень реально, главное следовать правилам.
Как мы ранее писали, женщина кормит грудью 8-летнюю дочь и не собирается останавливаться.
Кроме того, читайте, какие продукты на самом деле можно есть во время грудного вскармливания.