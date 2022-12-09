З січня життя цих знаків Зодіаку різко зміниться: хто у списку щасливчиків

Юпітер перейде у знак Овна 20 грудня і це надасть сміливості та ініціативності багатьом представникам зодіакального сузір'я. А тандем Меркурія у Козерозі поверне багатьох на правильний шлях та підвищить ефективність.

Уран буде ретроградним у Тельці до 22 січня – це обіцяє довгострокові позитивні зміни в особистому та професійному плані. Венера буде спонукати багатьох зробити крок назад та виправити свої минулі помилки.

Овен

З перших днів січня в Овнів розпочнеться період серйозних змін. Є всі шанси втілити в життя найзаповітніші мрії, особливо ті, що стосуються справ сердечних.

Не виключена невелика подорож чи вигідні інвестиції. Вдалими стануть пізнання нового, навчання, прагнення відкриттям і готовність до пригод.

У кар'єрі намітиться просування вперед, а з колегами та партнерами встановляться міцні та зрозумілі стосунки.

Стосунки з близькою людиною стануть міцнішими, а в сімейному житті запанує гармонія. Домогтися своїх цілей допоможуть впевненість у власні сили, навички та потенціал.

Близнюки

Після досить напруженого грудня життя Близнюків зміниться більш розслаблену атмосферу. Коли Меркурій пройде через Козерога, амбіції знову будуть на висоті, а стосунки розвиватимуться.

Зірки подарують у січні натхнення, фантазію та нові можливості для подолання фінансових труднощів. Якщо у вас багато боргів або низькооплачувана робота – довіртеся зіркам, вони зроблять все, щоб допомогти вам.

Уран у знаку Тельця приведе вас до несподіваного кар'єрного шляху, а Юпітер в Овні дозволить досягти своєї мети. Є великий шанс зустріти надійного партнера, і ви знайдете особисте щастя.

Астрологи рекомендують виявити смиренність, обмірковувати свої рішення та діяти з усією мудрістю.

Лев

Святкові дні будуть для вас радісними та жвавими й з перших днів січня проблеми, які можуть викликати занепокоєння, зникнуть з вашого життя. Якщо ви досі самотні, то огляньтеся довкола – ваше щастя знаходиться десь зовсім поряд. Можливо, у вас закоханий колега чи друг зі спільної компанії.

Якщо вас запросять на вечірку чи захід – не відмовляйтесь. Нові знайомства в таких місцях будуть дуже важливими для вас і є шанс закохатися. Любов дуже скоро постукає у ваші двері й вам залишається лише зустріти її з розкритими обіймами.