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С января жизнь этих знаков Зодиака резко переменится: кто в списке счастливчиков

Знаки Зодиака, у которых в январе жизнь круто изменится (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на Новый 2023 год обещает с первых дней января значительное облегчение и безмятежность. Три знака Зодиака ожидают кардинальные изменения в жизнь в самом начале нового года.

Астрологи назвали главных счастливчиков в январе 2023 года. Об этом сообщает Sante Plus.

Юпитер перейдет в знак Овна 20 декабря и это придаст смелости и инициативности многим представителям зодиакального созвездия. А тандем Меркурия в Козероге вернет многих на правильный путь и повысит эффективность.

Уран будет ретроградным в Тельце до 22 января - это обещает долгосрочные позитивные изменения в личном и профессиональном плане. Венера побудит многих сделать шаг назад и исправить свои прошлые ошибки.

Овен

С первых дней января у Овнов начнется период серьезных перемен. Есть все шансы воплотить в жизнь самые заветные мечты, особенно те, которые касаются дел сердечных.

Не исключено небольшое путешествие или выгодные инвестиции. Удачными станут познания нового, учеба, стремление к открытиям и готовность к приключениям.

В карьере наметится продвижение вперед, а с коллегами и партнерами установятся крепкие и понятные отношения.

Отношения с близким человеком станут крепче, а в семейной жизни воцарится гармония. Добиться своих целей помогут уверенность в собственные силы, навыки и потенциал.

Близнецы

После довольно напряженного декабря жизнь Близнецов сменится на более расслабленную атмосферу. Когда Меркурий пройдет через Козерога, амбиции снова будут на высоте, а отношения начнут развиваться.

Звезды подарят в январе вдохновение, фантазию и новые возможности для преодоления финансовых трудностей. Если у вас много долгов или низкооплачиваемая работа - доверьтесь звездам, они сделают все, чтобы вам помочь.

Уран в знаке Тельца приведет вас к неожиданному карьерному пути, а Юпитер в Овне позволит достичь своих целей. Есть большой шанс встретить надежного партнера, и вы обретете личное счастье.

Астрологи рекомендуют проявить смирение, обдумывать свои решения и действовать со всей мудростью.

Лев

Праздничные дни будут для вас радостными и оживленными и с первых дней января проблемы, которые могут вызвать беспокойство, исчезнут из вашей жизни. Если вы до сих пор одиноки, то осмотритесь вокруг - ваше счастье находится где-то совсем рядом. Возможно, в вас влюблен коллега или друг из общей компании.

Если вас пригласят на вечеринку или мероприятие - не отказывайтесь. Новые знакомства в таких местах будут очень для вас важны и есть шанс влюбиться. Любовь совсем скоро постучится в ваши двери и вам остается лишь встретить ее с распростертыми объятиями.

Кстати, ранее мы писали о том, для кого 2023 год станет самым счастливым.

А еще рассказывали о том, кто из знаков Зодиака имеет шанс встретить любовь своей жизни в декабре.

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