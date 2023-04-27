Швидко зів'яне: чим категорично не можна підживлювати малину

Яких добрив уникати

Важливо пам'ятати, що різні види добрив не можна змішувати. Варто обрати щось одне.

Азотні добрива

Такі добрива не рекомендовано вносити в великій кількості восени - вони покращують зростання пагонів, але зупиняють зростання малини. А взимку молоді пагони можуть просто загинути

Кислотний ґрунт шкодить малині

Азотні добрива збільшують кислотність землі, а такий ґрунт не підходить малині.

Калійні добрива

Важливо, щоб у складі калійних добрив не було хлору. Все тому, що малина погано сприймає таку речовину.

Чим підживити

Пташиний послід

Необхідно покласти послід на дно відра, залити водою та залишити у теплому місці на 5 днів. Згодом треба розвести послід із водою у пропорції 1:20.

Перегній

1 відро треба розсипати на 1 квадратний метр ділянки. Важливо однаково його розподілити та прикопати землею. Однак, цією підживкою ласують шкідники, тож її можна вносити не частіше 1 разу на місяць.

Бур'яни

Необхідно зірвати свіжі бур'яни та порізати їх дрібно. Далі треба залити їх водою десь на чверть відра і залишити на 10 днів. Таким настоєм потрібно поливати малину під корінь.

Деревна зола

Золу треба вносити в чистому вигляді, а ще можна приготувати суміш. Потрібно розвести 600 грамів золи в 10 літрах води, залишити на 1 добу і поливати малину.