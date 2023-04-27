Быстро увядает: чем категорически нельзя удобрять малину

Малина - одна из самых полезных ягод. Все питательные вещества куст берет из почвы. Поэтому важно своевременно и правильно вносить удобрения, чтобы получить много ягод.
Чем можно нельзя удобрять малину - читайте на Styler ниже.
Важно помнить, что разные виды удобрений нельзя смешивать. Следует выбрать что-то одно.
Азотные удобрения
Такие удобрения не рекомендуется вносить в большом количестве осенью - они улучшают рост побегов, но останавливают рост малины. А зимой молодые побеги могут просто погибнуть.
Кислотная почва вредит малине
Азотные удобрения увеличивают кислотность земли, а такая почва не подходит малине.
Калийные удобрения
Важно, чтобы в составе калийных удобрений не было хлора. Все потому, что малина плохо воспринимает такое вещество.
Птичий помет
Необходимо положить помет на дно ведра, залить водой и оставить в теплом месте на 5 дней. Впоследствии следует развести помет с водой в пропорции 1:20.
Перегной
1 ведро нужно рассыпать на 1 квадратный метр участка. Важно все равно его распределить и прикопать землей. Однако этим удобрением лакомятся вредители, поэтому его можно вносить не чаще 1 раза в месяц.
Сорняки
Необходимо сорвать свежие сорняки и нарезать их мелко. Далее нужно залить их водой где-то на четверть ведра и оставить на 10 дней. Таким настоем нужно поливать малину под корень.
Древесная зола
Золу нужно вносить в чистом виде, а еще можно приготовить смесь. Нужно развести 600 г золы в 10 литрах воды, оставить на 1 сутки и поливать малину.
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