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Быстро увядает: чем категорически нельзя удобрять малину

Чем нельзя удобрять малину (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Малина - одна из самых полезных ягод. Все питательные вещества куст берет из почвы. Поэтому важно своевременно и правильно вносить удобрения, чтобы получить много ягод.

Чем можно нельзя удобрять малину - читайте на Styler ниже.

Каких удобрений избегать

Важно помнить, что разные виды удобрений нельзя смешивать. Следует выбрать что-то одно.

Азотные удобрения

Такие удобрения не рекомендуется вносить в большом количестве осенью - они улучшают рост побегов, но останавливают рост малины. А зимой молодые побеги могут просто погибнуть.

Кислотная почва вредит малине

Азотные удобрения увеличивают кислотность земли, а такая почва не подходит малине.

Калийные удобрения

Важно, чтобы в составе калийных удобрений не было хлора. Все потому, что малина плохо воспринимает такое вещество.

Чем удобрять

Птичий помет

Необходимо положить помет на дно ведра, залить водой и оставить в теплом месте на 5 дней. Впоследствии следует развести помет с водой в пропорции 1:20.

Перегной

1 ведро нужно рассыпать на 1 квадратный метр участка. Важно все равно его распределить и прикопать землей. Однако этим удобрением лакомятся вредители, поэтому его можно вносить не чаще 1 раза в месяц.

Сорняки

Необходимо сорвать свежие сорняки и нарезать их мелко. Далее нужно залить их водой где-то на четверть ведра и оставить на 10 дней. Таким настоем нужно поливать малину под корень.

Древесная зола

Золу нужно вносить в чистом виде, а еще можно приготовить смесь. Нужно развести 600 г золы в 10 литрах воды, оставить на 1 сутки и поливать малину.

Ранее мы сообщали, что делать, чтобы малина долго не портилась.

Также врачи рассказывали, кому категорически нельзя есть малину.

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