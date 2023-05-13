Швидко пошкодиться: ось які речі категорично не можна прибирати пилососом

Пилосос може бути найуніверсальнішим інструментом у арсеналі очищення. Зокрема, є кілька предметів, які вам потрібно буде очистити іншим способом. Все тому, що вони можуть пошкодити прилад.
Які речі не можна прибирати пилососом - читайте на Styler нижче.
Пилосос - це електроприлад, який не повинен піддаватися впливу вологи. Тому всмоктування рідини може пошкодити прилад. У цьому випадку замість пилососа використовуйте ганчірку та віник.
Варто пам'ятати, що залишки скла можуть пошкодити мішок пилососа та випасти за його межі.
До того ж це не найбезпечніший спосіб позбутися битого скла. Замість приладу краще використовувати для прибирання віник та совок. Також вкінці переконайтеся, що у щітці не залишилося дрібних уламків.
Хутро, як і волосся, якщо його надто багато, можуть забити трубу вашого пилососа. Щоб цього уникнути, регулярно прибирайте в домі.
Такі дрібні предмети, як монети, ручки та листя рослин можуть засмітити пилосос. Тому перед тим як розпочинати прибирання, ретельно перевірте, чи немає на підлозі такого дрібного сміття.
Якщо у пилососі буде багато пилу та попелу, то він може навіть зламатись. Тому краще використовувати віник із совком, а на завершення провести вологе прибирання.
Раніше ми повідомляли, навіщо отвір у трубі пилососа на кінці ручки.
Також ми писали, як часто потрібно пилососити та мити підлогу.