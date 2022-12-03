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Швидко освіжаємо волосся без води: цей засіб є майже на кожній кухні

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Субота 03 грудня 2022 12:02
Швидко освіжаємо волосся без води: цей засіб є майже на кожній кухні Як швидко упорядкувати волосся за допомогою какао (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

За умов відсутності світла та гарячої води українці перейшли на різні лайфхаки, які допоможуть їм у складних умовах залишатися гарними. Наприклад, для свіжості зачіски можна використовувати сухі шампуні.

Однак такі шампуні є не у всіх магазинах, і не всім вони підходять. Тому можна використовувати й натуральні засоби.

Одним таким лайфхаком поділилася блогерка Ria на своїй сторінці TikTok.

Замість сухого шампуню вона спробувала для волосся звичайне какао. Для того, щоб освіжити волосся, дівчина взяла розчинний какао-напій і нанесла його на коріння волосся пензликом для макіяжу. Після завершення процедури Ria розправила пасма пальцями та оцінила ефективність цього засобу.

"Вау! У мене не було кукурудзяного крохмалю, але з функцією сухого шампуню впорався какао-порошок!" – зазначила дівчина.

Швидко освіжаємо волосся без води: цей засіб є майже на кожній кухніШвидко освіжаємо волосся без води: цей засіб є майже на кожній кухніШвидко освіжаємо волосся без води: цей засіб є майже на кожній кухні

Скріншоти

Переглянути відео повністю можна за цим посиланням.

Для такої процедури варто використовувати тільки какао-порошок без цукру. І годиться какао тільки для темного волосся. А ось для світлого волосся відмінно підійде кукурудзяний або картопляний крохмаль. Ще з тією ж метою можна використовувати куркуму чи корицю. Ще можна використовувати безбарвну пудру, тальк та навіть дитячу присипку.

Важливо! Якщо ви збираєтеся вийти на вулицю, де дощ, то після такої процедури вам обов'язково знадобиться головний убір, який не промокає. Інакше ви ризикуєте отримати патьоки кольору какао.

Подібні засоби - це екстрена допомога вашому волоссю, якщо в будинку немає світла і не було можливості помити волосся гарячою водою. Для постійного застосування такі способи годяться.

До речі, раніше ми писали про те, як доглядати волосся, якщо довго немає світла і води.

А ще розповідали про те, як можна освіжитись без душа.

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лайфхаки волосся