Як освіжитись без душу: 6 корисних порад на випадок вимкнення води

Через російські ракетні удари українці часто залишаються без води та світла. Підтримувати пристойний вигляд стає складніше. Проте є кілька простих порад, які допоможуть стежити за гігієною на належному рівні.

Як можна освіжитись, не приймаючи душ, розповідаємо у матеріалі Styler далі .

Користуйтесь сухим шампунем

Сухі шампуні можуть бути у вигляді мила, або спреїв. Вони легкі у застосуванні. Нанесіть засіб на коріння волосся, а тоді тонким гребінцем розподіліть до кінчиків. Шампунь вбере "жир" з волосся і очистить його.

Часто змінюйте одяг

Частіше переодягайтесь. Найкраще вибирати одяг із натуральних тканин, бо такий забезпечує гарну вентиляцію повітря.

Варто відмовитись від вузького і тісного одягу. Оскільки спітнілі ділянки тіла швидше починають виділяти неприємний запах, якщо тісно обтягнуті тканиною.

Мийте руки антисептиком

Антисептики та вологі серветки чудово замінять традиційне миття рук із милом та водою. Варто запастись цими засобами гігієни завчасно у великій кількості.

Користуйтесь антиперспірантом

Регулярно наносьте антиперсперанти. Якщо з якихось причин у вас їх нема, то допоможе яблучний оцет. Його можна наносити на пахви замість звичайного дезодоранту. Засіб вбиває бактерії та неприємний запах.

Проте краще попередньо перевірити, як на нього реагує шкіра. Крапніть оцтом на невелику ділянку шкіри, якщо не виникло алергії, можете наносити на пахви.

Освіжіться парфумерією

Якісна парфумерія добре освіжає та здатна замаскувати неприємний запах. Проте не варто переборщувати. Надмірне використання недоречне.

Скористайтесь електробритвою

Якщо є нагальна потреба поголитись, але не маєте достатньо води, аби змити пінку, то краще скористайтесь електробритвою. Стежте, аби вона завжди була достатньо заряджена.