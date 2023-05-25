Не швидко і не повільно. Яка швидкість автомобіля найекономніша

Економія палива у місті

Необхідно відрізняти міський темп їзди та пересування по трасі та швидкісних магістралях. На міських швидкостях водій часто натискає педаль газу та гальма, розганяється та гальмує, розкручуючи двигун до 3 – 3,5 тисячі обертів. У такому режимі витрати пального можуть зрости в рази.

Стандартні легкові автомобілі, які комплектуються атмосферними двигунами в 1,6 л, зазвичай витрачають на їзду по місту 10-11 літрів палива. Любителі поганяти містом можуть підняти витрату до 13-15 літрів. Хоча у більшості авто в паспорті вказано, що двигун повинен спалювати по місту по 7-8 літрів.

Але досягти цих параметрів можна тільки в тому випадку, якщо дотримуватися певного режиму руху - розганятися до 50 км/год за 25 секунд з мінімально можливою тягою двигуна. І так їздити, звісно ж, незручно. Тому є інший алгоритм.

Після старту при досягненні швидкості 50-60 км/год потрібно переходити на вищий ступінь коробки і їхати так в діапазоні швидкостей від 45 до 80 км/год.

Якщо машина на "механіці", то включати вищу передачу потрібно, як тільки стрілка тахометра досягне 1,5 тис. оборотів. На цих оборотах сучасний двигун розвиває до 80% тяги та здатний підтримувати необхідний темп їзди.

Економія палива на трасі

Під час їзди трасою за містом енергія витрачається в основному на подолання сили опору повітря. Чим вища швидкість, тим більше потрібна енергія, адже опір повітря наростає пропорційно швидкості. Тому дуже швидка їзда, навіть збільшення швидкості на 30 км/год - викличе зростання споживання палива майже на третину.

Але для економної їзди за містом плестися равликом не потрібно - найоптимальніша швидкість 80-90 км/год. І тут двигун розкрутиться до 1200-1500 оборотів. І витрати 1,6-літрового автомобіля впадуть до 6-7 літрів на 100 км.

Ще більше можна економити шляхом руху накатом, дозволяючи машині скочуватися зі схилів без увімкнення вищої передачі.

Крім того, рух по трасі в межах 80-90 км/год дозволяє проходити повороти без помітних гальмувань і розгонів, а це теж сильно впливає на споживання палива.

Багато заміських трас мають радіус поворотів з розрахунків швидкості руху саме 80-90 км/год. Підтримуючи таку швидкість, можна годинами їхати на вищій передачі та не застосовувати екстрене гальмування та часті розгони. А це дозволить суттєво економити паливо.