Не быстро и не медленно. Какая скорость автомобиля самая экономная

Экономия топлива в городе

Необходимо отличать городской темп езды и передвижение по трассе и скоростным магистралям. На городских скоростях водитель часто нажимает педаль газа и тормоза, разгоняется и тормозит, раскручивая двигатель до 3 - 3,5 тысячи оборотов. В таком режиме расход топлива может вырасти в разы.

Стандартные легковые автомобили, которые комплектуются атмосферными двигателями в 1,6 л обычно тратят на езду по городу 10-11 литров топлива. Любители погонять по городу могут поднять расход до 13-15 литров. Хотя у большинства авто в паспорте указано, что двигатель должен сжигать по городу по 7-8 литров.

Но достичь этих параметров можно только в том случае, если придерживаться определенного режима движения - разгоняться до 50 км/в час за 25 секунд с минимально возможной тягой мотора. И так ездить, конечно же, неудобно. Поэтому есть и другой алгоритм.

После старта при достижении скорости 50-60 км/в час нужно переходить на высшую ступень коробки и ехать так в диапазоне скоростей от 45 до 80 км/в час.

Если машина на "механике", то включать высшую передачу будет нужно, как только стрелка тахометра достигнет 1,5 тыс. оборотов. На этих оборотах современный двигатель развивает уже до 80% тяги и способен поддерживать нужный темп езды.

Экономия топлива на трассе

Во время езды по трассе за городом энергия тратится в основном на преодоление силы сопротивления воздуха. Чем выше скорость, тем больше требуется энергии, ведь сопротивление воздуха нарастает пропорционально скорости. Поэтому очень быстрая езда, даже увеличение скорости на 30 км/в час - вызовет рост потребления топлива почти на треть.

Но для экономной езды за городом плестись улиткой не нужно - самая оптимальная скорость 80-90 км/в час. В этом случае двигатель раскрутится до 1200-1500 оборотов. И расход 1,6-литрового автомобиля упадет до 6-7 литров на 100 км.

Еще больше можно экономить за счет движения накатом, позволяя машине скатываться со склонов без включения более высокой передачи.

Кроме того, движение по трассе в пределах 80-90 км/ в час позволяет проходить повороты без заметных торможений и разгонов, а это тоже сильно влияет на потребление топлива.

Многие загородные трассы имеют радиус поворотов из расчетов скорости движения именно 80-90 км/в час. Поддерживая такую скорость, можно часами ехать на более высокой передачи и не применять экстренное торможение и частые разгоны. А это позволит существенно экономить топливо.