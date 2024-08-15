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Швидко і корисно: Гордон Рамзі поділився рецептом запеченої курки з квасолею і травами

Як готувати курку за рецептом Гордона Рамзі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

В своїй книзі "Ultimate Fit Food" ("Їжа для відмінної форми") британський шеф-кухар зібрав рецепти корисних та водночас смачних страв для збалансованого харчування і підтримання фігури. Однією зі страв є швидка і проста в приготуванні курка з різноманітними спеціями.

Про те, як готувати курку за рецептом відомого шеф-кухаря, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Daily Express.

Що потрібно для запеченої курки

Для того, щоб приготувати запечену в спеціях курку з квасолею, потрібні такі продукти:

  • курка - 1 шт. (або 2 грудки, 2 стегна та 2 гомілки);
  • часник - 1 шт.;
  • цибуля-порей - 1 шт.;
  • біле сухе вино - 200 мл;
  • оливкова олія - 1 ст. л.;
  • курячий або овочевий бульйон - 400 мл;
  • чебрець - 2 гілочки;
  • консервована квасоля - 800 г;
  • шпинат Бебі - 250 г;
  • морська сіль - дрібка;
  • чорний перець - до смаку.

Як готувати курку в спеціях за рецептом Рамзі

Помийте курку; якщо використовуєте гомілки і стегенця - зніміть з них шкірку і плівки.

Розігрійте на плиті глибоку пательню, яку можна використовувати як форму для запікання. Потім влийте олію. Як тільки олія розігріється, обсмажте шматочки курки з усіх боків до золотистої скоринки.

Часник очистьте так, щоб зубчики залишилися з'єднані між собою, а потім розріжте навпіл горизонтально. Цибулю-порей промийте, відріжте зайве і розріжте навпіл уздовж.

Переверніть курку шкіркою догори. Додайте до курятини часник, поклавши його зрізом донизу, а потім цибулю-порей.

Перемішайте цибулю-порей в олії, щоб рівномірно покрити її рідиною. Влийте до пательні біле вино. Доведіть його до кипіння, зачекайте приблизно 2 хвилини, а потім додайте бульйон.

Злегка припідіймайте курку дерев'яною ложкою, щоб підсмажені шматочки не "приклеїлися" до дна пательні. З квасолі злийте рідину, а потім промийте боби, щоб видалити надлишок солоного консерванту. Шпинат також необхідно промити.

Вимкніть вогонь і покладіть в пательню гілочки чебрецю, квасолю та шпинат, розмістивши їх навколо курки. Посоліть і поперчіть до свого смаку, перемішайте все разом.

Після цього, якщо посуд можна використовувати для випікання, помістіть пательню в прилад - або ж перекладіть все в окрему форму. Поставте форму в розігріту до 180-200 градусів духовку і запікайте страву до повної готовності курки.

Час від часу перемішуйте продукти, щоб забезпечити рівномірне приготування. Коли курка буде готовою, вийміть форму з духовки.

Перш ніж подавати страву до столу в теплих неглибоких мисках, зачекайте приблизно 5 хвилин, щоб м'ясо виділило сік після запікання і набуло насиченого смаку.

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