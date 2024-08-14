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Куряча грудка у часниковому соусі: нескладний рецепт легкої вечері

Середа 14 серпня 2024 17:35
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Куряча грудка у часниковому соусі: нескладний рецепт легкої вечері Як готувати курку в часниковому соусі (ілюстративне фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

Напевно, найпростіший варіант приготувати курятину - засмажити чи відварити. Проте набагато смачнішою курина грудка чи філе будуть в соусі, наприклад, вершково-часниковому.

Про те, як готувати курку в вершково-часниковому соусі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний Telegram-канал "рецепти від mil_alexx".

Що потрібно для курячої грудки в часниковому соусі

Для того, щоб приготувати курячу грудку в соусі, потрібні такі продукти:

  • курячі грудки - 2 шт.;
  • цибуля - 250 г;
  • часник -10-12 зубчиків;
  • молоко - 500 мл;
  • олія - 15 г;
  • масло - 25 г;
  • борошно - 1 ст. л.;
  • петрушка - пучок;
  • сіль - 1 ч. л.;
  • хмелі-сунелі - до смаку.

Як готувати курку під часниковим соусом

Курячі грудки для цієї простої страви також можна замінити курячими ніжками. В цьому випадку рекомендують використовувати 8-10 шт. для пропорційності з соусом.

М'ясо необхідно промити і зрізати шкірку та плівку. Після цього радять проколоти філе чи ніжки шпажкою, чи виделкою - або ж зробити легенькі надрізи - щоб м'ясо краще промаринувалося і увібрало в себе смак соусу.

Розігрійте в глибокій пательні з товстими стінками олію, викладіть м'ясо та обсмажте його до золотистого кольору. На це потрібно приблизно 3-5 хвилин.

Коли філе матиме легку скоринку, перекладіть його в глибоку тарілку. Очистьте часник і цибулю, подрібніть їх і перекладіть в пательню.

Додайте до інгредієнтів соусу масло та смажте протягом 5 хвилин, постійно помішуючи. Після цього необхідно всипати борошно, перемішати його з часником і цибулею, а потім додати хмелі-сунелі та сіль.

Ще раз перемішайте компоненти вершково-часникового соусу, влийте молоко, і, розмішуючи, доведіть соус до кипіння. Тоді викладіть в соус курячі грудки або ніжки - і тушкуйте їх протягом 7 хвилин.

В цей час промийте петрушку, просушіть її на паперових рушниках або серветках. Потім обірвіть листочки, за бажанням подрібніть їх.

Всипте петрушку в загустілий часниково-вершковий соус, обережно перемішайте, зачекайте хвилину - і розкладайте м'ясо по тарілках, поливши соусом.

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