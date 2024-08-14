Куряча грудка у часниковому соусі: нескладний рецепт легкої вечері
Напевно, найпростіший варіант приготувати курятину - засмажити чи відварити. Проте набагато смачнішою курина грудка чи філе будуть в соусі, наприклад, вершково-часниковому.
Про те, як готувати курку в вершково-часниковому соусі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний Telegram-канал "рецепти від mil_alexx".
Що потрібно для курячої грудки в часниковому соусі
Для того, щоб приготувати курячу грудку в соусі, потрібні такі продукти:
- курячі грудки - 2 шт.;
- цибуля - 250 г;
- часник -10-12 зубчиків;
- молоко - 500 мл;
- олія - 15 г;
- масло - 25 г;
- борошно - 1 ст. л.;
- петрушка - пучок;
- сіль - 1 ч. л.;
- хмелі-сунелі - до смаку.
Як готувати курку під часниковим соусом
Курячі грудки для цієї простої страви також можна замінити курячими ніжками. В цьому випадку рекомендують використовувати 8-10 шт. для пропорційності з соусом.
М'ясо необхідно промити і зрізати шкірку та плівку. Після цього радять проколоти філе чи ніжки шпажкою, чи виделкою - або ж зробити легенькі надрізи - щоб м'ясо краще промаринувалося і увібрало в себе смак соусу.
Розігрійте в глибокій пательні з товстими стінками олію, викладіть м'ясо та обсмажте його до золотистого кольору. На це потрібно приблизно 3-5 хвилин.
Коли філе матиме легку скоринку, перекладіть його в глибоку тарілку. Очистьте часник і цибулю, подрібніть їх і перекладіть в пательню.
Додайте до інгредієнтів соусу масло та смажте протягом 5 хвилин, постійно помішуючи. Після цього необхідно всипати борошно, перемішати його з часником і цибулею, а потім додати хмелі-сунелі та сіль.
Ще раз перемішайте компоненти вершково-часникового соусу, влийте молоко, і, розмішуючи, доведіть соус до кипіння. Тоді викладіть в соус курячі грудки або ніжки - і тушкуйте їх протягом 7 хвилин.
В цей час промийте петрушку, просушіть її на паперових рушниках або серветках. Потім обірвіть листочки, за бажанням подрібніть їх.
Всипте петрушку в загустілий часниково-вершковий соус, обережно перемішайте, зачекайте хвилину - і розкладайте м'ясо по тарілках, поливши соусом.
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