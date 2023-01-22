ua ru
Нд, 22 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Швидкий маковий пиріг: тримайте бюджетний рецепт-п'ятихвилинку

Новость на русском →
Неділя 22 січня 2023 08:31
Швидкий маковий пиріг: тримайте бюджетний рецепт-п'ятихвилинку Як приготувати маковий пиріг (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Маковий пиріг з посипкою чудово смакуватиме всій родині. Головне, що для його приготування не треба витрачати багато грошей і часу.

Рецептом поділилася кулінарка на YouTube каналі Смаколики Юлі.

Складники

  • 4 яйця
  • 150-200 г цукру
  • 200 г макової маси
  • 200 г борошна
  • 150 мл рафінованої олії
  • 1 ч. л. (з чубчиком) розпушувача
  • ванільний цукор/цедра апельсина (за бажанням)

Для крихти-посипки:

  • 200 г борошна
  • 150 г цукру
  • 120 г вершкового масла

Покрокове приготування

Збийте яйця з цукром вінчиком чи міксером. Додайте готову макову масу, ванільний цукор (за бажанням можна додати цедру апельсина чи навіть корицю), олію.

Всипте розпушувач до борошна і перемішайте. Збивайте масу міксером, поступово додаючи борошно з розпушувачем.

Влийте масу до форми.

Приготуйте посипку: змішайте борошно з маслом кімнатної температури і цукром. Перетріть руками в крихту. Посипте її зверху на тісто.

Поставте в розігріту духовку до 180 градусів протягом 40-50 хвилин. Зверху можна посипати цукровою пудрою.

Раніше ми писали, як приготувати вафельний торт по-новому.

Крім того читайте, як спекти торт, що буде смачніше Наполеона в рази.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт Рецепти пирог