Швидкий маковий пиріг: тримайте бюджетний рецепт-п'ятихвилинку

Маковий пиріг з посипкою чудово смакуватиме всій родині. Головне, що для його приготування не треба витрачати багато грошей і часу.

Складники

4 яйця

150-200 г цукру

200 г макової маси

200 г борошна

150 мл рафінованої олії

1 ч. л. (з чубчиком) розпушувача

ванільний цукор/цедра апельсина (за бажанням)

Для крихти-посипки:

200 г борошна

150 г цукру

120 г вершкового масла

Покрокове приготування

Збийте яйця з цукром вінчиком чи міксером. Додайте готову макову масу, ванільний цукор (за бажанням можна додати цедру апельсина чи навіть корицю), олію.

Всипте розпушувач до борошна і перемішайте. Збивайте масу міксером, поступово додаючи борошно з розпушувачем.

Влийте масу до форми.

Приготуйте посипку: змішайте борошно з маслом кімнатної температури і цукром. Перетріть руками в крихту. Посипте її зверху на тісто.

Поставте в розігріту духовку до 180 градусів протягом 40-50 хвилин. Зверху можна посипати цукровою пудрою.