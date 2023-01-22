Быстрый маковый пирог: держите бюджетный рецепт-пятиминутку

Маковый пирог с посыпкой будет отлично смаковать всей семье. Главное, что для его приготовления не нужно тратить много денег и времени.

Составляющие

4 яйца

150-200 г сахара

200 г маковой массы

200 г муки

150 мл рафинированного масла

1 ч. л. (с горкой) разрыхлителя

ванильный сахар/цедра апельсина (по желанию)

Для крошки-посыпки:

200 г муки

150 г сахара

120 г сливочного масла

Пошаговое приготовление

Взбейте яйца с сахаром венчиком или миксером. Добавьте готовую маковую массу, ванильный сахар (при желании можно добавить цедру апельсина или даже корицу), растительное масло.

Всыпьте разрыхлитель в муку и перемешайте. Взбивайте массу миксером, постепенно добавляя муку с разрыхлителем.

Влейте массу в форму.

Приготовьте посыпку: смешайте муку с маслом комнатной температуры и сахаром. Перетрите руками в крошку. Посыпьте ее сверху на тесто.

Поставьте в разогретую духовку до 180 градусов в течение 40-50 минут. Сверху можно посыпать сахарной пудрой.