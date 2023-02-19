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Швидкі млинці на воді зі старої кулінарної книги: додайте забутий інгредієнт

Як приготувати швидкі млинці на воді (ілюстративне фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Млинці можна приготувати майже з нічого, якщо знати правильний спосіб замішування тіста та рецептуру.

Цікавий спосіб наших бабусь ми підгледіли в старій книзі "Про смачну і здорову їжу", випущену ще в 60-х роках минулого століття.

Складники:

  • 500 г борошна
  • 3 склянки води
  • 2-3 яйця
  • 1 ст. л. цукру
  • по 1/2 ч. л. солі, соди
  • 1/2 ч. л. лимонної кислоти (наш забутий інгредієнт)

Покрокове приготування

Яйця змішайте з 3 склянками теплої води, додайте сіль, цукор, і соду. Всипте борошно і добре розмішайте вінчиком або виделкою до однорідної консистенції.

Лимонну кислоту розбавте у воді і влийте в тісто, перемішайте і приступайте до випікання млинців.

Якщо нема кислоти, її можна замінити кислим молоком (чи кефіром). Тоді треба в склянці кефіру, розвести яйця, сіль і цукор, а соду розвести у воді.

Дивіться також, як готувати тонкі млинці на воді за рецептом української кулінарки:

Також дізнайтеся про старовинний рецепт тушкованої капусти.

Крім того читайте, які інгредієнти в жодному разі не можна додавати в тісто для млинців.

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рецептмлинці