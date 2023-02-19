Швидкі млинці на воді зі старої кулінарної книги: додайте забутий інгредієнт

Складники:

500 г борошна

3 склянки води

2-3 яйця

1 ст. л. цукру

по 1/2 ч. л. солі, соди

1/2 ч. л. лимонної кислоти (наш забутий інгредієнт)

Покрокове приготування

Яйця змішайте з 3 склянками теплої води, додайте сіль, цукор, і соду. Всипте борошно і добре розмішайте вінчиком або виделкою до однорідної консистенції.

Лимонну кислоту розбавте у воді і влийте в тісто, перемішайте і приступайте до випікання млинців.

Якщо нема кислоти, її можна замінити кислим молоком (чи кефіром). Тоді треба в склянці кефіру, розвести яйця, сіль і цукор, а соду розвести у воді.

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