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Скороспелые блины на воде из старой кулинарной книги: добавьте забытый ингредиент

Как приготовить блины на воде (иллюстративное фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Блины можно приготовить почти из ничего, если знать правильный способ замешивания теста и рецептуру.

Интересный способ наших бабушек мы подсмотрели в старой книге "О вкусной и здоровой пище", выпущенной еще в 60-х годах прошлого столетия.

Составляющие:

  • 500 г муки
  • 3 стакана воды
  • 2-3 яйца
  • 1 ст. л. сахара
  • по 1/2 ч. л. соли, соды
  • 1/2 ч. л. лимонной кислоты (наш забытый ингредиент)

Пошаговое приготовление

Яйца смешайте с 3 стаканами теплой воды, добавьте соль, сахар и соду. Всыпьте муку и хорошо размешайте венчиком или вилкой до однородной консистенции.

Разбавьте лимонную кислоту в воде и влейте в тесто, перемешайте и приступайте к выпеканию блинов.

Если нет кислоты, ее можно заменить кислым молоком (или кефиром). Тогда нужно в стакане кефира, развести яйца, соль и сахар, а соду развести в воде.

Смотрите также, как готовить тонкие блины на воде по рецепту украинского кулинара:

Также узнайте о старинном рецепте тушеной капусты.

Кроме того, читайте, какие ингредиенты ни в коем случае нельзя добавлять в тесто для блинов.

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