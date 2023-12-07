Швидкі мариновані печериці вдома. Цей рецепт став хітом
Приготуйте дома швидкі мариновані печериці та порадуйте себе та домашніх неперевершеним смаком.
Рецептом ділиться РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Консервація. Кулінарія.
Що вам знадобиться
- 500 грамів печериць
- 3 зубчики часнику
- 1 цибуля середнього розміру
- 1/2 червоного болгарського перцю
Для маринаду:
- 1 літр води
- лавровий лист -1 шт
- чорний перець горошком - 5 зерен
- сушений майоран
- столовий оцет 9% – 80 мл
- сіль – 1,5 ч. л. та цукор - 1 ст. ложки
- 1 ст. ложка оливкової олії
Покроковий рецепт приготування
Печериці потрібно почистити та протерти вологою серветкою. Потім швидко ( приблизно 5 хвилин) відваріть в підсоленій воді. Відварені гриби відкиньте на друшляк.
Підготуйте маринад. Для цього один літр води доведіть до кипіння разом із лавровим листом, чорним перцем та майораном. Варіть буквально 2-3 хвилини. Зніміть з вогню. Додайте оцет та оливкову олію, сіль та перець за смаком.
Печериці покладіть у керамічний глибокий посуд, зверху висипте нарізаний кубиками червоний перець, подрібнену цибулю та часник. Залийте гарячим маринадом, закрийте кришкою і залишіть. Як тільки вони охолонуть - відправте до холодильника. За 12 годин гриби будуть готові. Смачного!
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