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Швидкі мариновані печериці вдома. Цей рецепт став хітом

Четвер 07 грудня 2023 14:01
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Швидкі мариновані печериці вдома. Цей рецепт став хітом Фото: Мариновані печериці (Консервація/Кулінарія)
Автор: Людмила Жукова

Приготуйте дома швидкі мариновані печериці та порадуйте себе та домашніх неперевершеним смаком.

Рецептом ділиться РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Консервація. Кулінарія.

Що вам знадобиться

  • 500 грамів печериць
  • 3 зубчики часнику
  • 1 цибуля середнього розміру
  • 1/2 червоного болгарського перцю

Для маринаду:

  • 1 літр води
  • лавровий лист -1 шт
  • чорний перець горошком - 5 зерен
  • сушений майоран
  • столовий оцет 9% – 80 мл
  • сіль – 1,5 ч. л. та цукор - 1 ст. ложки
  • 1 ст. ложка оливкової олії

Покроковий рецепт приготування

Печериці потрібно почистити та протерти вологою серветкою. Потім швидко ( приблизно 5 хвилин) відваріть в підсоленій воді. Відварені гриби відкиньте на друшляк.

Підготуйте маринад. Для цього один літр води доведіть до кипіння разом із лавровим листом, чорним перцем та майораном. Варіть буквально 2-3 хвилини. Зніміть з вогню. Додайте оцет та оливкову олію, сіль та перець за смаком.

Печериці покладіть у керамічний глибокий посуд, зверху висипте нарізаний кубиками червоний перець, подрібнену цибулю та часник. Залийте гарячим маринадом, закрийте кришкою і залишіть. Як тільки вони охолонуть - відправте до холодильника. За 12 годин гриби будуть готові. Смачного!

Раніше ми писали про те, як заквасити капусту швидкого посолу.

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