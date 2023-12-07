Быстрые маринованные шампиньоны дома. Этот рецепт стал хитом

Приготовьте дома быстрые маринованные шампиньоны и порадуйте себя и домашних непревзойденным вкусом.

Что вам понадобится

500 граммов шампиньонов

3 зубчика чеснока

1 лук среднего размера

1/2 красного болгарского перца

Для маринада:

1 литр воды

лавровый лист -1 шт

черный перец горошком - 5 зерен

сушеный майоран

столовый уксус 9% – 80 мл

соль – 1,5 ч. л. и сахар – 1 ст. ложки

1 ст. ложка оливкового масла

Пошаговый рецепт приготовления

Шампиньоны нужно почистить и протереть влажной салфеткой. Затем быстро (примерно 5 минут) отварите в подсоленной воде. Отваренные грибы откиньте на дуршлаг.

Подготовьте маринад. Для этого один литр воды доведите до кипения вместе с лавровым листом, черным перцем и майораном. Варите буквально 2-3 минуты. Снимите с огня. Добавить уксус и оливковое масло, соль и перец по вкусу.

Шампиньоны положите в керамическую глубокую посуду, сверху высыпьте нарезанный кубиками красный перец, измельченный лук и чеснок. Залейте горячим маринадом, закройте крышкой и оставьте. Как только они остынут - отправьте в холодильник. Через 12 часов грибы будут готовы. Приятного аппетита!