Быстрые маринованные шампиньоны дома. Этот рецепт стал хитом
Приготовьте дома быстрые маринованные шампиньоны и порадуйте себя и домашних непревзойденным вкусом.
Рецептом делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Консервация. Кулинария.
Что вам понадобится
- 500 граммов шампиньонов
- 3 зубчика чеснока
- 1 лук среднего размера
- 1/2 красного болгарского перца
Для маринада:
- 1 литр воды
- лавровый лист -1 шт
- черный перец горошком - 5 зерен
- сушеный майоран
- столовый уксус 9% – 80 мл
- соль – 1,5 ч. л. и сахар – 1 ст. ложки
- 1 ст. ложка оливкового масла
Пошаговый рецепт приготовления
Шампиньоны нужно почистить и протереть влажной салфеткой. Затем быстро (примерно 5 минут) отварите в подсоленной воде. Отваренные грибы откиньте на дуршлаг.
Подготовьте маринад. Для этого один литр воды доведите до кипения вместе с лавровым листом, черным перцем и майораном. Варите буквально 2-3 минуты. Снимите с огня. Добавить уксус и оливковое масло, соль и перец по вкусу.
Шампиньоны положите в керамическую глубокую посуду, сверху высыпьте нарезанный кубиками красный перец, измельченный лук и чеснок. Залейте горячим маринадом, закройте крышкой и оставьте. Как только они остынут - отправьте в холодильник. Через 12 часов грибы будут готовы. Приятного аппетита!
Раньше мы писали о том,как заквасить капусту быстрого посола.
Читайте также о том, как приготовить деруны из квашеной капусты.