Швидкі консервовані огірки "без маринаду": супер рецепт, коли нема часу

Хрумкі огірки з банки взимку розходяться миттєво, а влітку з ними, як правило, багато клопоту. Тому варто звернути увагу на швидкі рецепти консервації, для яких не треба варити маринад.
Одним з таких поділилася кулінарка Лілія Цвіт на своєму YouTube.
Спершу замочіть огірки на 2 години в холодній воді. Ця процедура забезпечить їм хрумкість. Зріжте кінчики огірків з обох боків.
Покладіть на дно банки всі спеції (кріп, лавровий лист, хрін, петрушку, часник, перець, коріандр, гірчицю). Укладіть щільно огірки.
Просто в банку засипте сіль, цукор, налийте оцет поверх огірків. Залийте огірки кип'ятком і прикрийте чистою кришкою.
Поставте стерилізувати у велику місткість з водою, постеливши на дно рушник. Після закипання простерилізуйте протягом 10 хвилин (для літрових банок).
Закатайте кришкою і збовтайте банку, щоб сіль і цукор добре розчинилися. Переверніть банку догори дном, закутайте на одну добу. Після цього банки можна переміщати на місце постійного зберігання.
Раніше про правила консервування огірків розповів Євген Клопотенко.
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