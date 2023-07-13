Швидкі консервовані огірки "без маринаду": супер рецепт, коли нема часу

Складники (на 1 літрову банку):

суцвіття кропу - 1 шт.

лавровий лист - 1 шт.

корінь хрону - 2 см

корінь петрушки - 2 см

часник - 4 зубці

духмяний перець - 3 шт.

коріандр - щіпка

гірчиця - 0,5 ч. л.

1 ст. л. солі без верху

1 ст. л. цукру

2 ст. л. оцту 9%

Покрокове приготування

Спершу замочіть огірки на 2 години в холодній воді. Ця процедура забезпечить їм хрумкість. Зріжте кінчики огірків з обох боків.

Покладіть на дно банки всі спеції (кріп, лавровий лист, хрін, петрушку, часник, перець, коріандр, гірчицю). Укладіть щільно огірки.

Просто в банку засипте сіль, цукор, налийте оцет поверх огірків. Залийте огірки кип'ятком і прикрийте чистою кришкою.

Поставте стерилізувати у велику місткість з водою, постеливши на дно рушник. Після закипання простерилізуйте протягом 10 хвилин (для літрових банок).

Закатайте кришкою і збовтайте банку, щоб сіль і цукор добре розчинилися. Переверніть банку догори дном, закутайте на одну добу. Після цього банки можна переміщати на місце постійного зберігання.