Быстрые консервированные огурцы "без маринада": супер рецепт, когда нет времени

Хрустящие огурцы из банки зимой расходятся мгновенно, а летом с ними, как правило, много возни. Поэтому следует обратить внимание на быстрые рецепты консервации, для которых не нужно варить маринад.
Одним из таких поделилась кулинар Лілія Цвіт на своем YouTube.
Сперва замочите огурцы на 2 часа в холодной воде. Эта процедура обеспечит им хрусткость. Срежьте кончики огурцов с обеих сторон.
Положите на дно банки все специи (укроп, лавровый лист, хрен, петрушку, чеснок, перец, кориандр, горчицу). Уложите плотно огурцы.
Просто в банки засыпьте соль, сахар, налейте уксус поверх огурцов. Залейте огурцы кипятком и прикройте чистой крышкой.
Поставьте стерилизовать в большую емкость с водой, постелив на дно полотенце. После закипания простерилизуйте в течение 10 минут (для литровых банок).
Закатайте крышкой и взболтайте банку, чтобы соль и сахар хорошо растворились. Переверните банку вверх дном, укутайте на сутки. После этого банки можно перемещать на место постоянного хранения.
Ранее о правилах консервирования огурцов рассказал Евгений Клопотенко.
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