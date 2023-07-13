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Быстрые консервированные огурцы "без маринада": супер рецепт, когда нет времени

Как приготовить быстрые маринованные огурцы (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Хрустящие огурцы из банки зимой расходятся мгновенно, а летом с ними, как правило, много возни. Поэтому следует обратить внимание на быстрые рецепты консервации, для которых не нужно варить маринад.

Одним из таких поделилась кулинар Лілія Цвіт на своем YouTube.

Составляющие (на 1 литровую банку):

  • соцветия укропа - 1 шт.
  • лавровый лист - 1 шт.
  • корень хрена - 2 см
  • корень петрушки - 2 см
  • чеснок - 4 зубца
  • душистый перец - 3 шт.
  • кориандр - щепотка
  • горчица - 0,5 ч. л.
  • 1 ст. л. соли без верха
  • 1 ст. л. сахара
  • 2 ст. л. уксуса 9%

Пошаговое приготовление

Сперва замочите огурцы на 2 часа в холодной воде. Эта процедура обеспечит им хрусткость. Срежьте кончики огурцов с обеих сторон.

Положите на дно банки все специи (укроп, лавровый лист, хрен, петрушку, чеснок, перец, кориандр, горчицу). Уложите плотно огурцы.

Просто в банки засыпьте соль, сахар, налейте уксус поверх огурцов. Залейте огурцы кипятком и прикройте чистой крышкой.

Поставьте стерилизовать в большую емкость с водой, постелив на дно полотенце. После закипания простерилизуйте в течение 10 минут (для литровых банок).

Закатайте крышкой и взболтайте банку, чтобы соль и сахар хорошо растворились. Переверните банку вверх дном, укутайте на сутки. После этого банки можно перемещать на место постоянного хранения.

Ранее о правилах консервирования огурцов рассказал Евгений Клопотенко.

Также читайте, почему огурцы плохо плодоносят.

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