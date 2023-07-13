Быстрые консервированные огурцы "без маринада": супер рецепт, когда нет времени

Составляющие (на 1 литровую банку):

соцветия укропа - 1 шт.

лавровый лист - 1 шт.

корень хрена - 2 см

корень петрушки - 2 см

чеснок - 4 зубца

душистый перец - 3 шт.

кориандр - щепотка

горчица - 0,5 ч. л.

1 ст. л. соли без верха

1 ст. л. сахара

2 ст. л. уксуса 9%

Пошаговое приготовление

Сперва замочите огурцы на 2 часа в холодной воде. Эта процедура обеспечит им хрусткость. Срежьте кончики огурцов с обеих сторон.

Положите на дно банки все специи (укроп, лавровый лист, хрен, петрушку, чеснок, перец, кориандр, горчицу). Уложите плотно огурцы.

Просто в банки засыпьте соль, сахар, налейте уксус поверх огурцов. Залейте огурцы кипятком и прикройте чистой крышкой.

Поставьте стерилизовать в большую емкость с водой, постелив на дно полотенце. После закипания простерилизуйте в течение 10 минут (для литровых банок).

Закатайте крышкой и взболтайте банку, чтобы соль и сахар хорошо растворились. Переверните банку вверх дном, укутайте на сутки. После этого банки можно перемещать на место постоянного хранения.