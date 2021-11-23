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Схватили уже практически в воздухе: в Виннице патрульные чудом спасли мужчину

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Винница, Вторник 23 ноября 2021 11:57
Схватили уже практически в воздухе: в Виннице патрульные чудом спасли мужчину Патрульные чудом спасли мужчину в Виннице (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Виннице мужчина хотел совершить самоубийство и выпрыгнуть с 11 этажа многоэтажного дома. Инцидент произошел на проспекте Космонавтов.

Детали происшествия рассказали в публикации "Вартові Еспресо".

Патрульные полицейские в Виннице получили вызов на проспект Космонавтов. По словам заявителя, по указанному адресу мужчина пытался совершить самоубийство и спрыгнуть с 11 этажа многоэтажного дома.

Дмитрий Василишин и Олег Карлинский оперативно прибыли по указанному адресу и сразу же попытались установить контакт с мужчиной.

Они начали расспрашивать, что у него произошло и как ему можно помочь. Мужчина постоянно повторял, что ему страшно. Однако спускаться с балкона он не хотел.

В какой-то момент мужчина уже повис одной ногой в воздухе, но патрульный Дмитрий Василишин молниеносно схватил его и перетянул через перила балкона в безопасное место. И таким образом, он спас человека от непоправимого шага.

59-летнего жителя Винницы передали врачам скорой медицинской помощи и сопроводили в больничное учреждение.

Видео инцидента патрульные записали на нагрудные камеры.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Черновцах патрульные едва успели спасти новорожденного ребенка. Мать выпила алкоголь и заснула, навалившись на малыша.

А также мы рассказывали о том, что под Тернополем школьница спасла младенца, которого бросили замерзать на руинах заброшенного завода.

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