Схватили уже практически в воздухе: в Виннице патрульные чудом спасли мужчину

В Виннице мужчина хотел совершить самоубийство и выпрыгнуть с 11 этажа многоэтажного дома. Инцидент произошел на проспекте Космонавтов.

Патрульные полицейские в Виннице получили вызов на проспект Космонавтов. По словам заявителя, по указанному адресу мужчина пытался совершить самоубийство и спрыгнуть с 11 этажа многоэтажного дома.

Дмитрий Василишин и Олег Карлинский оперативно прибыли по указанному адресу и сразу же попытались установить контакт с мужчиной.

Они начали расспрашивать, что у него произошло и как ему можно помочь. Мужчина постоянно повторял, что ему страшно. Однако спускаться с балкона он не хотел.

В какой-то момент мужчина уже повис одной ногой в воздухе, но патрульный Дмитрий Василишин молниеносно схватил его и перетянул через перила балкона в безопасное место. И таким образом, он спас человека от непоправимого шага.

59-летнего жителя Винницы передали врачам скорой медицинской помощи и сопроводили в больничное учреждение.

Видео инцидента патрульные записали на нагрудные камеры.