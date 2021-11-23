ru ua
Вт, 23 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Схопили вже практично в повітрі: у Вінниці патрульні дивом врятували чоловіка

Новость на русском →
Вінниця, Вівторок 23 листопада 2021 11:57
Схопили вже практично в повітрі: у Вінниці патрульні дивом врятували чоловіка Патрульні дивом врятували чоловіка у Вінниці (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Вінниці чоловік хотів вчинити самогубство і вистрибнути з 11 поверху багатоповерхового будинку. Інцидент стався на проспекті Космонавтів.

Деталі події розповіли в публікації "Вартові Еспресо".

Патрульні поліцейські у Вінниці отримали виклик на проспект Космонавтів. За словами заявника, за вказаною адресою чоловік намагався вчинити самогубство і зістрибнути з 11 поверху багатоповерхового будинку.

Дмитро Василишин і Олег Карлінський оперативно прибули за вказаною адресою і відразу ж спробували встановити контакт з чоловіком.

Вони почали розпитувати, що у нього сталося і як йому можна допомогти. Чоловік постійно повторював, що йому страшно. Однак спускатися з балкона він не хотів.

У якийсь момент чоловік вже повис однією ногою в повітрі, але патрульний Дмитро Василишин блискавично схопив його і перетягнув через перила балкона в безпечне місце. І таким чином, він врятував людину від непоправного кроку.

59-річного жителя Вінниці передали лікарям швидкої медичної допомоги та супроводили до лікарняного закладу.

Відео інциденту патрульні записали на нагрудні камери.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Чернівцях патрульні ледь встигли врятувати новонароджену дитину. Мати випила алкоголь і заснула, навалившись на малюка.

А також ми розповідали про те, що під Тернополем школярка врятувала немовля, якого кинули замерзати на руїнах покинутого заводу.

Читайте РБК-Україна в Google News
самогубство спасатели Патрульна служба
LITE
Свято 23 листопада: що суворо заборонено робити в день Георгія Побідоносця
Свято 23 листопада: що суворо заборонено робити в день Георгія Побідоносця