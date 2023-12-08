Швачка, капелан та автоелектрик: цікаві вакансії від Міноборони, де платять до 125 тисяч гривень

Робота для водіїв та автоелектриків

Так, у Міноборони показали дві "свіжі" вакансії, у яких пропонується від 25 до 125 тисяч гривень на місяць. Для першої (від бригади полку "Азов") потрібно мати, зокрема, досвід роботи в сфері автоелектрики від 1 року. А для другої (від 66 ОМБр ім. князя Мстислава Хороброго) - готовність працювати в зоні активних бойових дій.

Актуальні вакансії у ЗСУ (скріншоти)

Робота для жінок та у тилу

Окрім цього, військова частина НГУ у Дніпрі шукає швачку. Вона буде отримувати 26 тисяч гривень на місяць. А у Миколаєві шукають бухгалтера, якому будуть платити 20 тисяч.

Робота у ЗСУ, але в тилу (скріншоти)

Скільки платять снайперу

Ще одна актуальна вакансія - снайпер у Сили оборони. На цю пропозицію можуть відгукнутися і жінки, і чоловіки. Серед основних вимог - бажання долучитися до бригади що відроджує цінності та славетні традиції українського війська.

Робота у Силах оборони (скріншот)

Скільки заробляє військовий капелан

63-ій окремий батальйон 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони шукає капелана. Він зможе отримувати від 21 до 125 тисяч гривень. Серед обов'язків, зокрема, участь у реабілітації особового складу, який потребує психологічної допомоги.

Робота капеланом - скільки платять (скріншот)

Вакансії для медиків у ЗСУ

209-ий батальйон Сил ТрО шукає лікаря медичного пункту, який буде надавати допомогу військовослужбовцям відповідно до медичних стандартів і протоколів, займатиметься проведенням медичних оглядів та діагностика захворювань та інше. Зарплата, як і в інших вакансіях, сягає 125 тисяч.

Робота для медиків у Силах оборони (скріншот)

Куди піти чоловіку, який вміє працювати з радіотехнікою

Ще одна вакансія - оператор взводу радіоелектронної боротьби. Його шукає 68 окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша. На неї готові брати ветеранів. Зарплата - від 50 до 120 тисяч гривень.

Вакансії у ЗСУ (скріншот)