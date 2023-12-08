Швея, капеллан и автоэлектрик: интересные вакансии от Минобороны, где платят до 125 тысяч гривен

Работа для водителей и автоэлектриков

Так, в Минобороны показали две "свежие" вакансии, в которых предлагается от 25 до 125 тысяч гривен в месяц. Для первой (от бригады полка "Азов") необходимо иметь, в частности, опыт работы в сфере автоэлектричества от 1 года. А для второй (от 66 ОМБр им. князя Мстислава Храброго) - готовность работать в зоне активных боевых действий.

Актуальные вакансии в ВСУ (скриншоты)

Работа для женщин и в тылу

Кроме того, военная часть НГУ в Днепре ищет швею. Она будет получать 26 тысяч гривен в месяц. А в Николаеве ищут бухгалтера, которому будут платить 20 тысяч.

Работа в ВСУ, но в тылу (скриншоты)

Сколько платят снайперу

Еще одна актуальная вакансия - снайпер в Силы обороны. На это предложение могут отозваться и женщины, и мужчины. Среди основных требований - желание присоединиться к возрождающей ценности и знаменитые традиции украинской армии бригаде.

Работа в Силах обороны (скриншот)

Сколько зарабатывает военный капеллан

63-й отдельный батальон 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ищет капеллана. Он сможет получать от 21 до 125 тысяч гривен. Среди обязанностей, в частности, участие в реабилитации личного состава, нуждающегося в психологической помощи.

Работа капелланом - сколько платят (скриншот)

Вакансии для медиков в ВСУ

209-й батальон Сил ТрО ищет врача медицинского пункта, который будет оказывать помощь военнослужащим в соответствии с медицинскими стандартами и протоколами, будет заниматься проведением медицинских осмотров и диагностики заболеваний и прочее. Зарплата, как и в других вакансиях, достигает 125 тысяч.

Работа для медиков в Силах обороны (скриншот)

Куда пойти работать мужчине, умеющему работать с радиотехникой

Еще одна вакансия - оператор взвода радиоэлектронной борьбы. Его ищет 68-я отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша. На нее готовы брать ветеранов. Зарплата - от 50 до 120 тысяч гривен.

Вакансии в ВСУ (скриншот)