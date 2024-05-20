Шумко назвав топ-4 фільми на реальних подіях, які треба подивитися сьогодні ввечері

"Міст шпигунів"

Це драма-трилер з Томом Генксом. Події розгортаються під час "холодної війни". Відомий адвокат Джеймс Донован отримує цікаву справу: його клієнт Рудольф Абель підозрюється у шпигунстві на користь Радянського Союзу. На відміну від своїх колег, Донован захищає "приреченого" підсудного не формально, а за всіма принципами справедливості. Це дратує всіх навколо, але адвокату таки вдається пом'якшити вирок зі смертної кари до ув'язнення. Та незадовго після цього в СРСР беруть у полон американського шпигуна Френсіса Паверса, якого пропонують обміняти на Рудольфа Абеля. Адвокат Донован опиняється у центрі цієї небезпечної угоди…

"Дім Гуччі"

Ця гостросюжетна драма про один з найвідоміших домів моди в світі - Gucci. Всі події фільму відбуваються навколо сім'ї, яка асоціюється з розкішшю, багатством, вишуканістю та владою. Та виявляється, за цим усім приховується і зрада, і брехня, і цинізм, і, врешті, помста. Головні ролі картини блискуче втілили Леді Гага, Джаред Лето, Адам Драйвер, Джеремі Айронс, Сальма Гайєк, Аль Пачіно та інші.

"Феррарі"

Ця захоплююча стрічка - про відомого італійського гонщика та підприємця Енцо Феррарі. Розповідь про те, як Енцо вирішує різко змінити своє життя після страти сина та початку темної смуги в особистому житті. В чоловіка з'являється можливість взяти участь у відомій гонці на витривалість Mille Miglia. Також у нього є велика мета - випустити автомобіль, який стане символом швидкості та прекрасного дизайну. Чи вдасться Енцо Феррарі втілити свої амбітні мрії та отримати визнання?

"Король Річард"

У цій спортивній драмі головну роль Річарда Вільямса блискуче втілив Вілл Сміт. Історія про батька всесвітньо відомих зірок тенісу Сирени та Вінус. Він нічого не розумів у професійних тренуваннях, але намагався дати своїм донькам усе. Чоловік був упевнений, що його маленькі дівчатка колись підкорять вершину світового спорту, ставши першими ракетками. Тож тренував їх, вдаючися до нестандартних методів та долаючи перешкоди. Це неймовірно зворушливий фільм про силу сім’ї та наполегливість і непохитну віру.