Шумко назвал топ-4 фильма на реальных событиях, которые нужно посмотреть сегодня вечером

"Мост шпионов"

Это драма-триллер с Томом Генксом. События разворачиваются во время "холодной войны". Известный адвокат Джеймс Донован получает интересное дело: его клиент Рудольф Абель подозревается в шпионаже в пользу Советского Союза. В отличие от своих коллег, Донован защищает "обреченного" подсудимого не формально, а по всем принципам справедливости. Это раздражает всех вокруг, но адвокату удается смягчить приговор из смертной казни до заключения. Но незадолго после этого в СССР пленяют американского шпиона Фрэнсиса Паверса, которого предлагают обменять на Рудольфа Абеля. Адвокат Донован оказывается в центре этого опасного соглашения…

"Дом Гуччи"

Эта остросюжетная драма об одном из самых известных домов моды в мире – Gucci. Все события фильма происходят вокруг семьи, которая ассоциируется с роскошью, богатством, изысканностью и властью. Но оказывается, за этим всем скрывается и измена, и ложь, и цинизм, и, наконец, месть. Главные роли картины блестяще реализовали Леди Гага, Джаред Лето, Адам Драйвер, Джереми Айронс, Сальма Гайек, Аль Пачино и другие.

"Феррари"

Эта увлекательная лента - об известном итальянском гонщике и предпринимателе Энцо Феррари. Рассказ о том, как Энцо решает резко изменить свою жизнь после смертной казни и начала темной полосы в личной жизни. У мужчины появляется возможность поучаствовать в известной гонке на выносливость Mille Miglia. Также у него есть большая цель – выпустить автомобиль, который станет символом скорости и прекрасного дизайна. Удастся ли Энцо Феррари воплотить свои амбициозные мечты и получить признание?

"Король Ричард"

В этой спортивной драме главную роль Ричарда Уильямса блестяще воплотил Уилл Смит. История об отце всемирно известных звезд тенниса Сирены и Винусе. Он ничего не понимал в профессиональных тренировках, но пытался дать своим дочерям все. Мужчина был уверен, что его маленькие девочки когда-нибудь покорят вершину мирового спорта, став первыми ракетками. Так что тренировал их, прибегая к нестандартным методам и преодолевая препятствия. Это невероятно трогательный фильм о силе семьи и настойчивости и непоколебимой вере.