Без шума и колхоза: в Киеве сдают комнату-балкон за 4000 гривен

В Киеве на Лесном массиве сдается необычная комната-балкон. Автор публикации заметил объявление в одной из групп по аренде жилья и разместил фотографии на своей странице.

Квартира находится в 25 минутах ходьбы от метро Черниговская или Лесная, на улице академика Курчатова.

Помещение переделано из балкона или лоджии, там едва уместилась кровать, небольшой столик и этажерка для вещей. Указывается, что там также есть двухстворчатый шкаф с зеркалом и небольшая антресоль.

Вместо кровати – широкое раскладное кресло, которое трансформируется в спальное место. Комната предлагается в аренду одной девушке.

"Квартира многокомнатная, остальные проживающие – девушки. Каждый живет сам по себе, без недоразумений, шума и колхоза. Комната после ремонта, очень небольшая, светлая и чистая. Закрывается на ключ", - рассказал хозяин квартиры.

Скриншот

За такие условия арендодатель просит 3500 гривен в месяц + еще 500 гривен на коммунальные услуги. Также при заселении хозяин берет 300 гривен – залог за ключи, которые обещает вернуть при выселении.

Будущему квартиранту пообещали отсутствие ограничений по времени приходу или уходу, стирке, потребления воды и графику нахождения в квартире.

В Киеве комнату-балкон сдают в аренду

Пользователей сети такая мини-комната повеселила, и они сравнили ее с жильем в Гонконге.