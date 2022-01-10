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Без шума и колхоза: в Киеве сдают комнату-балкон за 4000 гривен

Автор: Анна Шиканова

В Киеве сдают в аренду странную комнату, которую переделали из обычного закрытого балкона. Цена аренды помещения почти 4000 гривен.

Об этом рассказал Дмитрий Макогон на своей странице в Facebook.

В Киеве на Лесном массиве сдается необычная комната-балкон. Автор публикации заметил объявление в одной из групп по аренде жилья и разместил фотографии на своей странице.

Квартира находится в 25 минутах ходьбы от метро Черниговская или Лесная, на улице академика Курчатова.

Помещение переделано из балкона или лоджии, там едва уместилась кровать, небольшой столик и этажерка для вещей. Указывается, что там также есть двухстворчатый шкаф с зеркалом и небольшая антресоль.

Вместо кровати – широкое раскладное кресло, которое трансформируется в спальное место. Комната предлагается в аренду одной девушке.

"Квартира многокомнатная, остальные проживающие – девушки. Каждый живет сам по себе, без недоразумений, шума и колхоза. Комната после ремонта, очень небольшая, светлая и чистая. Закрывается на ключ", - рассказал хозяин квартиры.

Скриншот

За такие условия арендодатель просит 3500 гривен в месяц + еще 500 гривен на коммунальные услуги. Также при заселении хозяин берет 300 гривен – залог за ключи, которые обещает вернуть при выселении.

Будущему квартиранту пообещали отсутствие ограничений по времени приходу или уходу, стирке, потребления воды и графику нахождения в квартире.

В Киеве комнату-балкон сдают в аренду

Пользователей сети такая мини-комната повеселила, и они сравнили ее с жильем в Гонконге.

  • Ну лучше, чем в Гонконге. Даже окно есть.
  • Спрос-предложение. Но за 4 тысячи балкон?
  • Царь-балкон
  • Если это балкон, то как постоялица туда попадать будет? Через комнату соседки?
  • Жесть, еще и за такие бабки. Правда, сдавать они ее будут долго.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Тернополе продают квартиру с замурованным входом.

А также рассказывали о том, что в Киеве продают квартиру-кладовку за 33 тысячи долларов.

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