Без шуму і колгоспу: у Києві здають кімнату-балкон за 4000 гривень

У Києві на Лісовому масиві здається незвичайна кімната-балкон. Автор публікації помітив оголошення в одній з груп з оренди житла і розмістив фотографії на своїй сторінці.

Квартира знаходиться за 25 хвилин ходьби від метро Чернігівська або Лісова, на вулиці Академіка Курчатова.

Приміщення перероблено з балкона або лоджії, там ледь вмістилося ліжко, невеликий столик і етажерка для речей. Вказується, що там також є двостулкова шафа з дзеркалом і невелика антресоль.

Замість ліжка - широке розкладне крісло, яке трансформується в спальне місце. Кімната пропонується в оренду одній дівчині.

"Квартира багатокімнатна, в інших кімнатах - дівчата. Кожен живе сам по собі, без непорозумінь, шуму і колгоспу. Кімната після ремонту, дуже невелика, світла і чиста. Закривається на ключ", - розповів господар квартири.

Скріншот

За такі умови орендодавець просить 3500 гривень на місяць + ще 500 гривень на комунальні послуги. Також при заселенні господар бере 300 гривень – заставу за ключі, які обіцяє повернути при виселенні.

Майбутньому квартиранту пообіцяли відсутність обмежень за часом приходу або догляду, прання, споживання води та графіком знаходження у квартирі.

У Києві кімнату-балкон здають в оренду

Користувачів мережі така мінікімната повеселила, і вони порівняли її з житлом в Гонконзі.