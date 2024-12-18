Шукайте загублене. Що обіцяє астропрогноз на 18 грудня і чому не варто починате щось нове

Прогноз астропогоди на 18 грудня

Не забувайте про тіньовий період Меркурій та ретроградний Марс. Окрім цього, слід відмовитися від нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, коштовних витрат.

Цього дня астролог не радить бути пасивними, не слід чекати на дива, це призведе до смутку.

"Енергія доби сприяє розкриттю внутрішньої свободи, накопиченню, родючості, радості буття, любові. Найвдаліший час для виконання обов’язків", - зазначила Соловйова.

Окрім цього, у середу настає день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання.

"Через тіньовий період Меркурія варто повертатися до попередніх проектів, відновлювати спілкування з колишніми знайомими, перездавати іспити, подорожувати туди, де колись вже бували, розпочинати пошуки загублених речей, повертати клієнтів, аналізувати, збирати потрібну інформацію, вивчати та досліджувати різноманітні ситуації", - пояснила експерт.

Гороскоп на 18 грудня (ілюстрація: pixabay.com)

Поради астролога на середу

18 грудня з 12:32 до 14:19 Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде знаходитись у королівському градусі Лева.

"Основні характеристики цього градусу у Леві: мудрість, винятковість, мужність, гуманність, фізична та моральна сила. Додається творча складова, тому тим, хто займається мистецтвом чи пов'язаний із публічними виступами, допомагає успішністю та неймовірним везінням", - розповіла астролог.

"Градус надає імпозантності, величності та королівського умиротворення. Необхідно зсередини генерувати та підтримувати у собі стани щастя, радості, задоволеності, щедрості аби реалізувати усі позитивні можливості такого положення", - додала вона.

А вже потім, з 18:02 до 19:51 Місяць буде у руйнівному градусі Лева. У такому знаку Зодіаку він дає песимізм, розчарування у творчих силах.

"Несприятливий період для тих, хто займає лідерські позиції у професійній або громадській діяльності, пов'язаний зі світом мистецтва та культури. Треба уникати ледарства, легковажності, марнославства, демонстративності, пристрасності, надмірної азартності, комплексів", - радить Соловйова.