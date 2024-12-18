Ищите потерянное. Что обещает астропрогноз на 18 декабря и почему не стоит начинать что-то новое

Прогноз астропогоды на 18 декабря

Не забывайте о теневом периоде Меркурий и ретроградном Марсе. Кроме этого, следует отказаться от новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, дорогостоящих расходов.

В этот день астролог не советует быть пассивными, не стоит ждать чуда, это приведет к грусти.

"Энергия суток способствует раскрытию внутренней свободы, накоплению, плодородию, радости бытия, любви. Самое удачное время для выполнения обязанностей", - отметила Соловьева.

Кроме этого, в среду наступает день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.

"Из-за теневого периода Меркурия стоит возвращаться к предыдущим проектам, восстанавливать общение с бывшими знакомыми, пересдавать экзамены, путешествовать туда, где когда-то уже бывали, начинать поиски потерянных вещей, возвращать клиентов, анализировать, собирать нужную информацию, изучать и исследовать различные ситуации", - пояснила эксперт.

Гороскоп на 18 декабря (иллюстрация: pixabay.com)

Советы астролога на среду

18 декабря с 12:32 до 14:19 Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет находиться в королевском градусе Льва.

"Основные характеристики этого градуса во Льве: мудрость, исключительность, мужество, гуманность, физическая и моральная сила. Добавляется творческая составляющая, поэтому тем, кто занимается искусством или связан с публичными выступлениями, помогает успешностью и невероятным везением", - рассказала астролог.

"Градус придает импозантности, величественности и королевского умиротворения. Необходимо изнутри генерировать и поддерживать в себе состояния счастья, радости, удовлетворенности, щедрости, чтобы реализовать все положительные возможности такого положения", - добавила она.

А уже потом, с 18:02 до 19:51 Луна будет в разрушительном градусе Льва. В таком знаке Зодиака она дает пессимизм, разочарование в творческих силах.

"Неблагоприятный период для тех, кто занимает лидерские позиции в профессиональной или общественной деятельности, связан с миром искусства и культуры. Надо избегать праздности, легкомыслия, тщеславия, демонстративности, страстности, чрезмерной азартности, комплексов", - советует Соловьева.