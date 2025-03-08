Шукайте його у кремах. Косметолог назвала інгредієнт, який ефективно зволожує шкіру

Популярним інгредієнтом у багатьох косметичних засобах є пальмітинова кислота. Вона корисна лише для певного типу шкіри, тоді як іншим може завдати шкоди.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про засоби, в яких найчастіше додають речовину.
За словами косметолога Дарії Тіщенко, пальмітинова кислота (Palmitic Acid) - це жирна кислота, яка природним чином міститься у шкірі та багатьох рослинних і тваринних жирах. Вона є одним із ключових компонентів ліпідного бар'єра, що захищає нашу шкіру від втрати вологи та зовнішніх подразників.
Її часто додають до кремів, сироваток, лосьйонів та інших доглядових засобів. Вона має такі властивості:
Важливо пам'ятати, що пальмітинова кислота дійсно дуже корисна для сухої та чутливої шкіри, оскільки вона залишає її зволоженою надовше.
"Не раджу використовувати засоби з великою кількістю пальмітинової кислоти у складі, якщо у вас жирна чи проблемна шкіра, тому що вона може забивати пори", - додала експерт.
Пальмітинова кислота є популярним інгредієнтом у багатьох засобах для догляду за обличчям, а саме:
Додамо, що людям з чутливою шкірою варто бути обережними, адже у деяких випадках пальмітинова кислота може викликати подразнення або алергічні реакції, особливо при використанні продуктів, що містять інші потенційно агресивні інгредієнти.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка косметолога Дарії Тіщенко та сайт WebMD.