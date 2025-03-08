Ищите его в кремах. Косметолог назвала ингредиент, эффективно увлажняющий кожу

Что известно

По словам косметолога Дарьи Тищенко, пальмитиновая кислота (Palmitic Acid) - это жирная кислота, которая естественным образом содержится в коже и многих растительных и животных жирах. Она является одним из ключевых компонентов липидного барьера, защищающего нашу кожу от потери влаги и внешних раздражителей.

Ее часто добавляют в кремы, сыворотки, лосьоны и другие уходовые средства. Она обладает следующими свойствами:

помогает коже удерживать влагу и предотвращает пересушивание

улучшает проникновение активных веществ в кожу

делает продукт более мягким и приятным на ощупь

Важно помнить, что пальмитиновая кислота действительно очень полезна для сухой и чувствительной кожи, поскольку она оставляет ее увлажненной дольше.

"Не советую использовать средства с большим количеством пальмитиновой кислоты в составе, если у вас жирная или проблемная кожа, потому что она может забивать поры", - добавила эксперт.

В каких средствах содержится

Пальмитиновая кислота является популярным ингредиентом во многих средствах для ухода за лицом, а именно:

кремах и лосьонах для лица - часто используется для улучшения текстуры средства и создания защитного барьера на коже

умывающие средства для лица (гели и пенки) - пальмитиновая кислота помогает средствам удерживать влагу и не пересушивать кожу

тоники и сыворотки - она может быть частью формул для сохранения гидратации и защиты кожи

солнцезащитные кремы - добавляется для улучшения консистенции и повышения эффективности продукта

маски - особенно в увлажняющих и восстанавливающих масках, где пальмитиновая кислота помогает смягчить кожу и обеспечить длительное увлажнение

Добавим, что людям с чувствительной кожей стоит быть осторожными, ведь в некоторых случаях пальмитиновая кислота может вызвать раздражение или аллергические реакции, особенно при использовании продуктов, содержащих другие потенциально агрессивные ингредиенты.

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