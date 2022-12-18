Шукатиму інший шлях: Jerry Heil зі сльозами прокоментувала свій програш на Нацвідборі

Артистка зізналася, що сподівалася перемогти та представити Україну на міжнародному конкурсі Євробачення 2023. Коли вона почула результати фіналу, то не стримала емоцій та розплакалася.

"Розумієте, чому я плачу? Я дуже переживаю за нашу українську мелодику. Я так щиро її люблю, що в мене серце розширюється кожного разу, коли чую нову поспівку. Я хочу, щоб це стало світовим здобутком", - написала співачка.

Вона додала, що сподівалася просувати українську мелодику завдяки міжнародному конкурсу "Євробачення". Однак тепер їй доведеться шукати інший шлях.

"Сьогодні я усвідомила, що зробити мені це завдяки Євробаченню не вдасться. Дуже шкода, щиро. Але я шукатиму інший шлях. А він десь точно є", - резюмувала Jerry Heil.

Попри програш, артистка підтримала переможців Національного відбору колектив TVORCHI, які представлять Україну на Євробачення 2023 року.

"У Творчих справді потужний номер був. Я впевнена, що Петя Заставний докладе зусиль, щоб на Євробачення було ще краще. Тому Україна буде представлена достойно", - додала артистка.