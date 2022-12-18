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Шукатиму інший шлях: Jerry Heil зі сльозами прокоментувала свій програш на Нацвідборі

Фото: Співачка Jerry Heil (instagram com thejerryheil)
Автор: Анна Шиканова

Українська співачка Jerry Heil, якій букмекери прогнозували перемогу у Національному відборі на Євробачення 2023 року, опинилася у фіналі на третьому місці. Сама артистка також була впевнена у своїй перемозі та зі сльозами на очах прокоментувала свій програш.

Що Jerry Heil думає про це, вона написала у своєму Telegram-каналі.

Артистка зізналася, що сподівалася перемогти та представити Україну на міжнародному конкурсі Євробачення 2023. Коли вона почула результати фіналу, то не стримала емоцій та розплакалася.

"Розумієте, чому я плачу? Я дуже переживаю за нашу українську мелодику. Я так щиро її люблю, що в мене серце розширюється кожного разу, коли чую нову поспівку. Я хочу, щоб це стало світовим здобутком", - написала співачка.

Вона додала, що сподівалася просувати українську мелодику завдяки міжнародному конкурсу "Євробачення". Однак тепер їй доведеться шукати інший шлях.

"Сьогодні я усвідомила, що зробити мені це завдяки Євробаченню не вдасться. Дуже шкода, щиро. Але я шукатиму інший шлях. А він десь точно є", - резюмувала Jerry Heil.

Попри програш, артистка підтримала переможців Національного відбору колектив TVORCHI, які представлять Україну на Євробачення 2023 року.

"У Творчих справді потужний номер був. Я впевнена, що Петя Заставний докладе зусиль, щоб на Євробачення було ще краще. Тому Україна буде представлена достойно", - додала артистка.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що відомо про команду TVORCHI, яка представить Україну на Євробачення 2023 року.

А також ми повідомляли про те, якою була реакція українських зірок на переможця Нацвідбору.

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Євробачення