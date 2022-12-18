Буду искать другой путь: Jerry Heil со слезами прокомментировала свой проигрыш на Нацотборе

Артистка призналась, что надеялась победить и представить Украину на международном конкурсе Евровидение 2023. Когда она услышала результаты финала, то не сдержала эмоции и расплакалась.

"Понимаете, почему я плачу? Я очень переживаю за нашу украинскую мелодику. Я так искренне ее люблю, что у меня сердце расширяется каждый раз, когда слышу новую песню. Днями, а бывает и ночами я изучаю аутентичное пение и ищу новые материалы. Я хочу, чтобы это стало мировым достижением", - написала певица.

Она добавила, что надеялась продвигать украинскую мелодику благодаря международному конкурсу Евровидение. Однако теперь ей придется искать другой путь.

"Сегодня я осознала, что сделать мне это благодаря Евровидение не удастся. Очень жаль, искренне. Но я буду искать другой путь. А он где-то точно есть", - резюмировала Jerry Heil.

Несмотря на проигрыш, артистка поддержала победителей Национального отбора, коллектив TVORCHI, которые представят Украину на Евровидение 2023.

"У Творчих действительно мощный номер был. Я уверена, что Петя Заставный приложит усилия, чтоб на Евровидение было еще лучше. Поэтому Украина будет представлена достойно", - добавила артистка.