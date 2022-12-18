RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Буду искать другой путь: Jerry Heil со слезами прокомментировала свой проигрыш на Нацотборе

Фото: Певица Jerry Heil (instagram com thejerryheil)
Автор: Анна Шиканова

Украинская певица Jerry Heil, которой букмекеры прогнозировали победу в Национальном отборе на Евровидение 2023, оказалась в финале на третьем месте. Сама артистка также была уверена в своей победе и со слезами на глазах прокомментировала свой проигрыш.

Что Jerry Heil думает об этом, она написала в своем Telegram-канале.

Артистка призналась, что надеялась победить и представить Украину на международном конкурсе Евровидение 2023. Когда она услышала результаты финала, то не сдержала эмоции и расплакалась.

"Понимаете, почему я плачу? Я очень переживаю за нашу украинскую мелодику. Я так искренне ее люблю, что у меня сердце расширяется каждый раз, когда слышу новую песню. Днями, а бывает и ночами я изучаю аутентичное пение и ищу новые материалы. Я хочу, чтобы это стало мировым достижением", - написала певица.

Она добавила, что надеялась продвигать украинскую мелодику благодаря международному конкурсу Евровидение. Однако теперь ей придется искать другой путь.

"Сегодня я осознала, что сделать мне это благодаря Евровидение не удастся. Очень жаль, искренне. Но я буду искать другой путь. А он где-то точно есть", - резюмировала Jerry Heil.

Несмотря на проигрыш, артистка поддержала победителей Национального отбора, коллектив TVORCHI, которые представят Украину на Евровидение 2023.

"У Творчих действительно мощный номер был. Я уверена, что Петя Заставный приложит усилия, чтоб на Евровидение было еще лучше. Поэтому Украина будет представлена достойно", - добавила артистка.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что известно о команде TVORCHI, которая представит Украину на Евровидение 2023.

А также мы сообщали о том, какая была реакция украинских звезд на победителя Нацотбора.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евровидение