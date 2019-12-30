Шуфрич убивал носорогов в Африке: скандал получил продолжение

Нестор Шуфрич (фото: пресс-служба)

Нестор Шуфрич оправдался за отстрел черных носорогов в Африке

Нестор Шуфрич ездил на сафари в Африку, где занимался отстрелом редкостных диких животных - носорогов, гепардов и антилоп. Недавно в сети всплыли архивные фото, на которых нардеп от ОПЗЖ и глава комитета ВР по свободе слова позирует на фоне трофеев.

Пока в сети активно обсуждают скандальные и дорогостоящие приключения депутата в Африке, думая, не фотошоп ли это, появился комментарий пресс-службы Шуфрича.

Напомним, среди трофеев политика три носорога, антилопа гну, антилопа "золотой орикс", гепард, бурая гиена. Все фото трофеев Нестора Шуфрича можно увидеть здесь.

Шуфрич в Африке отстреливал носорогов (фото: (фото: facebook.com/chesno.movement))

На официальной Facebook-странице сказано, что информация, подаваемая в СМИ, не совсем корректна. Да, Шуфрич действительно участвовал в сафари, но было это не в 2015 году, а в июле 2013-го.

При этом отмечается, что у политика были все соответствующие разрешения на отстрел носорогов. А предметом охоты стал самец не репродуктивного возраста, агрессивного характера, который подлежал отстрелу.

Отметим, что на сайте компании, которая предоставляет услуги африканского сафари, говорится, что Нестор Шуфрич стал "первым и единственным охотником, которому удалось собрать коллекцию из трех подвидов носорогов". В коллекции украинского нардепа есть трофеи из пустынного черного носорога (Намибия), лесного черного носорога (Южная Африка), а также восточного черного носорога.

Шуфрич в Африке подстрелил три черных носорога (фото: africatrophyhunting.com)

"После описанных событий Нестор Шуфрич, в силу известных обстоятельств, воздерживался от подобных экспедиций на Африканском континенте!" - сказано в официальном сообщении.

Нестор Шуфрич ответил на скандал с африканским сафари (скрин: facebook.com/пресс-служба Шуфрича)

Отметим, что некоторые политики и общественные деятели уже призвали Шуфрича отказаться от мандата.

Так журналист и экс-нардеп Игорь Мосийчук выступил с категооричным осуждением подобных развлечений нардепа.

Общественность бурно отреагировала на сафари Шуфрича (скрин: facebook.com/igor.mosijcuk)