Шуфрич вбивав носорогів в Африці: скандал отримав продовження

Нестор Шуфрич (фото: прес-служба)

Нестор Шуфрич виправдався за відстріл чорних носорогів в Африці

Нестор Шуфрич їздив на сафарі в Африку, де займався відстрілом рідкісних диких тварин - носорогів, гепардів і антилоп. Нещодавно в мережі спливли архівні фото, на яких нардеп від ОПЗЖ і голова комітету ВР з свободи слова позує на тлі трофеїв.

Поки в мережі активно обговорюють скандальні і дорогі пригоди депутата в Африці, думаючи, чи не фотошоп це, з'явився коментар прес-служби Шуфрича.

Нагадаємо, серед трофеїв політика три носорога, антилопа гну, антилопа "золотий орікс", гепард, бура гієна. Всі фото трофеїв Нестора Шуфрича можна побачити тут.

Шуфрич в Африці відстрілював носорогів (фото: (фото: facebook.com/chesno.movement))

На офіційній Facebook-сторінці сказано, що інформація, що подається у ЗМІ, не зовсім коректна. Так, Шуфрич дійсно брав участь в сафарі, але було це не в 2015 році, а в липні 2013-го.

При цьому наголошується, що у політика були всі відповідні дозволи на відстріл носорогів. А предметом полювання став самець не репродуктивного віку, агресивного характеру, який підлягав відстрілу.

Зазначимо, що на сайті компанії, яка надає послуги африканського сафарі, йдеться, що Нестор Шуфрич став "першим і єдиним мисливцем, якому вдалося зібрати колекцію з трьох підвидів носорогів". В колекції українського нардепа є трофеї з пустельного чорного носорога (Намібія), лісового чорного носорога (Південна Африка), а також східного чорного носорога.

Шуфрич в Африці підстрелив три чорних носорога (фото: africatrophyhunting.com)

"Після описаних подій Нестор Шуфрич, в силу відомих обставин, утримувався від подібних експедицій на Африканському континенті!" - сказано в офіційному повідомленні.

Нестор Шуфрич відповів на скандал з африканським сафарі (скрін: facebook.com/прес-служба Шуфрича)

Відзначимо, що деякі політики та громадські діячі вже закликали Шуфрича відмовитися від мандата.

Так журналіст і екс-нардеп Ігор Мосійчук виступив з категооричным засудженням подібних розваг нардепа.

Громадськість бурхливо відреагувала на сафарі Шуфрича (скрін: facebook.com/igor.mosijcuk)