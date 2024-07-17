Схуднення, користь для травлення, серця та очей. Цей овоч один з найкорисніших

Цукіні - це різновид кабачка із родини гарбузових. З погляду ботаніки його плід є ягодою із затверділим околоплідником. Цукіні може виростати до метра у довжину. Але його зазвичай збирають, коли він ще незрілий та має розмір до 20 см.

Які його переваги для здоров'я, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Що ще треба знати про кабачок

Існує кілька сортів цього кабачка, які мають різний колір від темно-жовтого до темно-зеленого. Незважаючи на те, що кабачки відомі в Америці, цукіні був вперше вирощений в Італії на початку 1800-х років.

У народній медицині його використовують для лікування застуди, болів та інших захворювань. Однак реальних доказів його ефективності дотепер немає.

12 переваг цукіні, які підтверджені

Багатий поживними речовинами

Цукіні - це відмінне джерело поживних речовин. У 200 грамах варених цукіні міститься 17 калорій, близько граму білка та жиру, 3 грами вуглеводів, а також по 1 граму цукру та клітковини. Вони також забезпечують 40% вітаміну А, 16% марганцю, 14% вітаміну C, 13% калію, 10% магнію, 9% вітаміну K, 8% фолієвої кислоти, 8% міді, 7% фосфору та вітаміну B6, а також 5% тіаміну. Цукіні також містять невелику кількість заліза, кальцію, цинку та інших вітамінів групи В. Високий вміст вітаміну А сприяє підтримці зору та імунної системи.

Сирі цукіні мають такий самий харчовий профіль, як приготовані, але з меншою кількістю вітаміну А та більшою кількістю вітаміну C, який втрачається під дією високих температур.

Містить антиоксиданти

Антиоксиданти в цукіні, такі як каротиноїди (лютеїн, зеаксантин, бета-каротин), допомагають захищати клітини організму від пошкодження вільними радикалами. Вони корисні для очей, шкіри та серця, а також можуть захищати від певних типів раку. Найвищий рівень антиоксидантів міститься в шкірці плоду, особливо у жовтих цукіні.

Сприяє здоровому травленню

Цукіні містять високий вміст води, що сприяє запобіганню запорів. Вони також багаті як розчинною, так і нерозчинною клітковиною (рослинними харчовими волокнами). Нерозчинна клітковина допомагає полегшити травлення, а розчинна живить корисні бактерії в кишечнику, що в свою чергу сприяє виробленню коротколанцюгових жирних кислот (SCFA), які підтримують здоров'я кишечника. Крім того, вони зменшують запалення та симптоми різних кишкових розладів, таких як синдром подразненого кишечника, хвороба Крона та виразковий коліт.

Знижує рівень цукру в крові

Цукіні є чудовим низьковуглеводним продуктом, який може замінити, наприклад, спагеті. Харчування з низьким вмістом вуглеводів значно знижує рівень цукру в крові та інсуліну, що сприяє підтримці стабільного рівня цукру в крові та зменшує потребу в ліках у людей з діабетом 2 типу. Крім того, харчові волокна цукіні допомагають стабілізувати рівень цукру в крові, запобігаючи його різким коливанням після прийому їжі. Харчування, що включає цукіні, багате клітковиною з фруктів і овочів, пов'язане зі зниженням ризику розвитку діабету 2 типу. Рослинні харчові волокна в цукіні також допомагають підвищити чутливість до інсуліну, що сприяє стабілізації рівня цукру в крові. Дослідження на тваринах вказують, що екстракт шкірки цукіні знижує рівень цукру в крові та інсуліну, можливо, завдяки потужним антиоксидантам, які вона містить.

Покращує здоров'я серця

Спостережні дослідження показують, що люди, які споживають більше клітковини, мають менший ризик серцевих захворювань. Пектин, один з видів розчинної клітковини, що міститься в цукіні, особливо ефективний у зниженні загального та "поганого" холестерину LDL. В огляді 67 досліджень встановлено, що споживання лише 2–10 грамів розчинної клітковини на день протягом 1–2 місяців знижує в середньому загальний холестерин на 1,7 мг/дл і холестерин LDL на 2,2 мг/дл. Крім того, цукіні багаті калієм, що сприяє зниженню високого кров'яного тиску шляхом розширення кровоносних судин. Здоровий кров'яний тиск пов'язаний з меншим ризиком серцевих захворювань та інсульту. Нарешті, харчування, багате каротиноїдами, що також містяться в цукіні, захищає від серцевих захворювань.

Запобігає захворюванням очей

Цукіні є відмінним джерелом вітаміну C та бета-каротину, важливих для здоров'я очей. Крім того, вони містять лютеїн і зеаксантин, антиоксиданти, які сприяють поліпшенню зір і зниженню ризику вікових захворювань очей, таких як дегенерація жовтої плями і катаракта.

Допомагає схуднути

Цукіні — це продукт з високим вмістом води та малою кількістю калорій, що дозволяє відчувати ситість. Вміст клітковини в цьому овочі зменшує відчуття голоду і стримує апетит. Дослідження показують, що споживання великої кількості фруктів і овочів, зокрема некрохмалистих, темно-зелених або жовтих овочів, таких як цукіні, сприяє втраті ваги і повільнішому набору ваги з часом.

Зміцнює кістки

Цукіні багаті лютеїном і зеаксантином, а також вітаміном К і магнієм, що сприяють зміцненню кісток.

Має протиракові ефекти

Дослідження на пробірках і тваринах показують, що екстракти цукіні можуть допомагати вбити або обмежити ріст певних ракових клітин. Однак необхідні додаткові дослідження у людей.

Допомагає зберігти здоров’я передміхурової залози чоловіків

Дослідження на тваринах показали, що екстракти насіння цукіні можуть обмежувати гіперплазію передміхурової залози, яке часто призводить до проблем з сечовипусканням і сексуальними проблемами у літніх чоловіків.

Підтримує функцію щитовидної залози

Тестування на щурах показало, що екстракти шкірки цукіні можуть підтримувати стабільний рівень гормонів щитовидної залози. Проте потрібні додаткові дослідження у людей.

Легко додається до вашого меню

Цукіні дуже універсальний овоч. Їсти його можна сирим у салатах або використовувати тушкованим чи вареним у супах. Він прекрасно пасує до запікань з іншими овочами, чечевицею чи рисом, можна його смажити на грилі з часником та олією, а також випікати з нього млинці, кекси або тістечка.