Всього три інгредієнти. Дієтолог дала рецепт десерту для молодості мозку
Нам всім хочеться бути, як кажуть "в ресурсі", мати більше сил та енергії, але велика роль в цих процесах належить мозку. Наприклад, 25% всього кисню, який ми вдихаємо з повітрям, забирає собі мозок.
Який десерт принесе користь не тільки мозку, а й фігурі, розповість РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост дієтолога Оксани Скиталінської в її Telegram-каналі.
Що треба їсти для молодості мозку
По-перше, вам треба вживати продукти, багаті наступними речовинами:
- Поліфенолами (чорні ягоди, в першу чергу).
- Калієм (авокадо, шпинат, капуста кучерява, бурякова гичка і листя, мангольд).
- Нітратами - оксид азоту розширює судини, розтягує артерії, посилює кровотік. Це корисні нітрати (рукола, буряк, бурякова гичка і листя, шпинат, мангольд, броколі).
Скиталінська зазначила, що потрібно багато рухатись та зменшити споживання вільного цукру (різних цукрів, їх дуже багато) та фруктози. Не забувайте пити чисту воду.
Рецепт десерту для молодості мозку
Інгредієнти
- Ягідне пюре 500 г
- Сік 1 маленького буряка
- Желатин
Збийте ягоди в блендері в пюре, влийте сік буряка і попередньо розмочений, нагрітий желатин. Потім ще раз збийте і вилийте у форму. Желатину можна додати і дві упаковки, тоді буде твердіший.
Для того, щоб підсолодити десерт, можна додати солодку грушу або розмочені фініки, або 1 ложечку цукру (в поєднанні з такою кількістю клітковини цей цукор не вплине на рівень глюкози в крові). Для тих, хто не любить кісточки з ягід, можна їх перетерти через крупне сито.
До речі, додайте це у каву та позбудетесь боків та жиру на животі.
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