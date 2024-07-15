Майже каїрська спека. Дієтолог розказала, як українцям пережити "пекельну" погоду

В Україні спека подекуди доходить до +38 градусів, що нагадує погоду в Каїрі.

Як пережити це, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Оксани Скиталінської у Facebook.

Як пережити спеку

Пийте все прохолодне, додавайте до води сіль, особливо, якщо потієте. Гарячий чай теж можна, він допомагає швидше потіти і таким чином, знижувати температуру тіла. Зелений і чорний, в кожному своя користь.

Споживайте їжу, яка швидко засвоюється

Це означає їжу, на переварювання якої організму не потрібно витрачати зусилля і багато травних ферментів - овочеві холодні супи , гаспачо з помідорів, окрошка (можна без мʼяса, але більше варених яєць, або трохи вареного дрібно порізаного мʼяса), овочеві холодні супи - буряковий, або з різних овочів.

Не навантажуйте органи травлення

Шлунок, кишечник, підшлункову залозу і печінку: смажені пиріжки, чебуреки, пончики, смажене мʼясо, рибу, жирне, з кремами, наваристі бульйони, холодці.

Бо така їжа погіршує перерозподіл крові і забирає її від шкіри, від капілярів, які здійснюють терморегуляцію (потіння) і спрямовують на травлення.

Вживайте калій та магній

Бо під час високих температур вони втрачаються, що може дати слабкість. В таблетках або у добавках. Багато калію в овочевому відварі: просто відварили картоплю, а воду не виливаєте. Або запечена картопля (охолоджена).

Харчуйтеся вранці та ввечері

Тобто, коли прохолодно. Вдень пийте воду, морс, айран, їжте овочі та фрукти, овочеві пюре, охолоджені рагу.

Вживайте протизапальні продукти

Це ягоди, зелень та хрестоцвіті (салат з капусти або руколи). Бо в стресі (а спека це стрес) організм має нижчу опірність інфекціям.

Забудьте про магазинні солодощі

Торти, випічка, тістечка - поєднання великої кількості нездорових цукрів (а їх є багато) і насичених жирів, а також транс-жирів погано впливають на роботу печінки, мозку, розбалансовують обмін речовин. З морозива обирайте фруктовий лід.

Мийте руки перед їжею

Літні харчові отруєння - це важкий стан. Так само мийте всі фрукти, овочі та ягоди.

Захищайте голову

Капелюхом або хустинкою навіть, якщо виходите ненадовго. Сітківку очей також - без окулярів з УФ-фільтром не виходьте.

Фізичні навантаження

Тренуйтеся в залі с кондиціонером, або ранком чи ввечері, коли прохолодно на вулиці.