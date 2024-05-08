"Схуд і постарів": Каменських привітала Потапа з днем народження, але підписники "не оцінили"

Як Каменських привітала Потапа

У день народження чоловіка Настя Каменських опублікувала в Instagram одну-єдину фотографію Потапа і додала підпис: "Happy birthday, love", що з англійської перекладається як "З днем народження, коханий".

Це - все, на що спромоглась співачка. Примітно й те, що на опублікованій світлині Потап має далеко не найкращий вигляд. Можна припустити, що він досить втомлений і сильно змучений.

Допис Каменських (скріншот: instagram.com/kamenskux)

Реакція підписників

На зовнішній вигляд співака на фотографії звернули увагу й підписники Каменських. Деякі їхні коментарі залишають бажати кращого: