"Схуд і постарів": Каменських привітала Потапа з днем народження, але підписники "не оцінили"

Українська співачка Настя Каменських привітала свого чоловіка - репера й продюсера Потапа (Олексія Потапенка) - з днем народження й опублікувала дивну фотографію, що викликала у підписників хвилю здивувань і навіть обурення.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторінку Каменських в Instagram розповідає, про який допис йдеться і як саме прокоментували користувачі цю публікацію.
У день народження чоловіка Настя Каменських опублікувала в Instagram одну-єдину фотографію Потапа і додала підпис: "Happy birthday, love", що з англійської перекладається як "З днем народження, коханий".
Це - все, на що спромоглась співачка. Примітно й те, що на опублікованій світлині Потап має далеко не найкращий вигляд. Можна припустити, що він досить втомлений і сильно змучений.
Допис Каменських (скріншот: instagram.com/kamenskux)
На зовнішній вигляд співака на фотографії звернули увагу й підписники Каменських. Деякі їхні коментарі залишають бажати кращого:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Потап публічно звернувся до Каменських у важливий день, але та його проігнорувала.
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