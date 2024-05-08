UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Схуд і постарів": Каменських привітала Потапа з днем народження, але підписники "не оцінили"

Каменських дивно привітала Потапа з днем народження (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Українська співачка Настя Каменських привітала свого чоловіка - репера й продюсера Потапа (Олексія Потапенка) - з днем народження й опублікувала дивну фотографію, що викликала у підписників хвилю здивувань і навіть обурення.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторінку Каменських в Instagram розповідає, про який допис йдеться і як саме прокоментували користувачі цю публікацію.

Як Каменських привітала Потапа

У день народження чоловіка Настя Каменських опублікувала в Instagram одну-єдину фотографію Потапа і додала підпис: "Happy birthday, love", що з англійської перекладається як "З днем народження, коханий".

Це - все, на що спромоглась співачка. Примітно й те, що на опублікованій світлині Потап має далеко не найкращий вигляд. Можна припустити, що він досить втомлений і сильно змучений.

Допис Каменських (скріншот: instagram.com/kamenskux)

Реакція підписників

На зовнішній вигляд співака на фотографії звернули увагу й підписники Каменських. Деякі їхні коментарі залишають бажати кращого:

  • "Бідолашний Потап, втомився закордоном"
  • "Щось дуже схуд і постарів! Якийсь дід! Мабуть, за Украіною сумує ухилянт!"
  • "О, ухилянт"
  • "Це він такий після презентації кліпу "Молоко"
  • "Втікачі"
  • "Сподіваюся, більше його в Україні ніхто не побачить"
  • "Нехай додому валить. А хоча, такі, як Потап, не потрібні в Україні"
  • "Боже... Хотіла сказати, то хто?"
  • "Не найбільш вдала фотка"
  • "Бідний, кукухою поїхав, а Настя тримає на короткому повідку"
  • "Найгірше не те, що він виїхав і шо не патріот, а ухилянт, а те, що він ще і знущається!"
  • "Додому, хату захищати"

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Потап публічно звернувся до Каменських у важливий день, але та його проігнорувала.

Читайте також, що розповідала Каменських про "роман" з молодим співаком.

Читайте РБК-Україна в Google News
Настя КаменськихПотапЗірки шоу-бізнесу