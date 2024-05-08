"Похудел и постарел": Каменских поздравила Потапа с днем рождения, но подписчики "не оценили"

Как Каменских поздравила Потапа

В день рождения мужа Настя Каменских опубликовала в Instagram одну-единственную фотографию Потапа и добавила подпись: "Happy birthday, love", что с английского переводится как "С днем рождения, любимый".

Это - все, что смогла сделать певица. Примечательно и то, что на опубликованном фото Потап выглядит далеко не лучшим образом. Можно предположить, что он достаточно устал и сильно измучен.

Пост Каменских (скриншот: instagram.com/kamenskux)

Реакция подписчиков

На внешний вид певца на фотографии обратили внимание подписчики Каменских. Некоторые их комментарии оставляют желать лучшего: