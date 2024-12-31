"Шуба", "Мімоза" та крабовий салат: три рецепти новорічних закусок, які можна зробити ще смачнішими

"Шуба"

Салат "Шуба" (фото: Freepik)

Для того, щоб приготувати цей новорічний салат, який також називається "Оселедець під шубою", знадобляться такі продукти:

оселедець солений - 1 шт.

буряк - 2 шт.

картопля - 2 шт.

морква - 1 шт.

цибуля - 50 г

олія - 2 ст. л.

майонез - 2 ст. л.

оцет - 1 ст. л.

сіль - до смаку

Як готувати салат "Шуба"

Для того, щоб приготувати оселедець під шубою, рибу потрібно почистити, відділивши філе. Картоплю, моркву та буряк необхідно ретельно промити, а потім відварити в шкірці.

Поки варені овочі охолоджуються, почистьте і наріжте цибулю на маленькі кубики. Окремо наріжте на кубики філе оселедця.

Моркву, буряк та картоплю почистьте і натріть на дрібній тертці, окремо один від одного. Щоб зробити салат, можна використати форму для випікання, яка роз'єднується - або готувати салат в мисці.

Першим шаром викладають оселедець, а на нього - цибулю. Після цього потрібно зробити тонкий шар майонезу, викласти картоплю, змастити її майонезом. Викладіть моркву, зробіть шар майонезу та буряку.

Розрівняйте поверхню салату ложкою, потім зробіть в салаті невеликі дірочки - в них потрібно влити оцет та олію, попередньо змішавши їх. Це зробить смак салату "Шуба" виразнішим.

"Мімоза"

Салат "Мімоза" (фото: Freepik)

Щоб приготувати салат "Мімоза", знадобляться такі інгредієнти:

тунець у власному соку - 160 г

яйця - 5 шт.

морква - 2 шт.

картопля -2 шт.

зелена цибуля - пучок

грецький йогурт - 180 г

гірчиця - 1/2 ч. л.

гранат - до смаку

сіль - до смаку

Як готувати салат "Мімоза"

Картоплю та моркву потрібно помити та відварити протягом 20-30 хвилин. Яйця потрібно відварити круто.

Охолодіть продукти, почистьте їх і натріть на великій терці, окремо один від одного. При цьому білки потрібно відокремити від жовтків. Зелену цибулю промийте та подрібніть ножем.

З консервованого тунця злийте зайву рідину, а потім розімніть рибу виделкою. Для заправки салату змішайте грецький йогурт з гірчицею та сіллю.

Поставте на плоску тарілку кондитерське кільце, викладіть шар картоплі, розрівняйте його та змастіть заправкою. Потім викладіть тунець, а на нього - подрібнену зелену цибулю.

Зробіть тонкий шар заправки, а потім викладіть білок. Покрийте білок сіточкою з заправки, викладіть терту моркву, а на неї - заправку та жовток.

Поставте салат в холодильник на пів години. Перед подачею зніміть кондитерське кільце та прикрасьте салат "Мімоза" зернятками гранату.

"Крабовий салат"

Крабовий салат (фото: Freepik)

Крабовий салат отримав свою назву завдяки крабовим паличкам, що додаються до страви. Проте цю класику новорічного столу можна вдосконалити. Для цього необхідні ці продукти:

крабові палички - 250 г

яйця - 3 шт.

сухарики - 70 г

плавлений сир - 200 г

консервована кукурудза - 100 г

майонез (жирність 67%) - 100 г

часник - 2 зубчики

Як готувати крабовий салат

Для приготування крабового салату відваріть яйця круто. Потім їх потрібно почистити та натерти на тертці.

Почистьте і натріть на маленькій тертці часник та плавлений сир. Крабові палички потрібно нарізати невеликими шматочками. З консервованої кукурудзи обов'язково злийте зайву рідину.

Для того, щоб "скласти" салат, викладіть шар плавленого сиру, присипте його часником. Зробіть тонкий шар майонезу, викладіть на нього натерті яйця.

Наступним шаром буде майонез, на нього потрібно викласти крабові палички. Їх також слід змастити майонезом, та присипати сухариками. Останнім шаром буде консервована кукурудза, але за бажанням салат можна прикрасити зеленню.