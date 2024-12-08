Шуба з леопардовим принтом та довге пальто: стилістка показала тренди верхнього одягу на зиму 2025

Шуба з леопардовим принтом

Якщо ви хочете виділятися з натовпу, пригляньте коротку шубу зі штучного хутра. Поєднувати її можна з широкими брюками, гольфами-водолазками, чоботами на підборах, а також рукавичками та сумкою в стилі ретро.

Варіант із короткою шубою (фото: instagram.com/ingridedvinsen)

Чорна шуба

Штучне хутро продовжує бути популярним, оскільки воно не тільки етичне, але й не поступається натуральному за теплотою та зовнішнім виглядом. У моді об'ємні шуби з довгим ворсом - їх можна поєднувати з джинсами, светрами чи гольфами-водолазками. Доповнять лук черевики на плоскому ходу та мініатюрна сумочка.

Чорна шуба на зиму (фото: instagram.com/ingridedvinsen)

Коричнева шуба

Коричневий колір продовжує залишатися в трендах, тому така шуба точно повинна бути у вашому гардеробі на зиму 2025 року. Крім того, коричневий поєднується з іншими кольорами, такими як чорний, білий, кремовий, оливковий, і навіть яскравими акцентами. Це робить його універсальним для створення як класичних, і більш ексцентричних образів.

Коричнева шуба на зиму (фото: instagram.com/ingridedvinsen)

Чорне пальто

У 2025 році будуть популярні пальта із прямим силуетом, які не обмежують рухів та виглядають елегантно. Це ідеальний варіант для створення класичного та універсального образу. Чорне пальто можна урізноманітнити аксесуарами іншого відтінку.

Таке пальто можна поєднувати як зі спідницями, так і зі брюками.

Довге пальто на зиму (фото: instagram.com/ingridedvinsen)

Пальто молочного відтінку

Класичні відтінки: сіре, біле, бежеве чи пальто молочного відтінку ніколи не виходить із моди. Ці нейтральні кольори ідеально підходять для створення суворих, ділових чи вечірніх образів.

Пальто на зиму (фото: instagram.com/ingridedvinsen)

Пальто в смужку

Також залишаються в моді пальто в клітинку або смужку з твіду та вельвету. Це можуть бути як класичні моделі прямого та вільного силуету, так і приталені - з акцентом на талії.

Модне пальто на зиму (фото: instagram.com/ingridedvinsen)