Шуба с леопардовым принтом и длинное пальто: стилист показала тренды верхней одежды на зиму 2025

Шуба з леопардовим принтом

Если вы хотите выделяться из толпы, присмотрите короткую шубу из искусственного меха. Сочетать ее можно с широкими брюками, гольфом-водолазкой, сапогами на каблуках, а также перчатками и сумкой в стиле ретро.

Вариант с короткой шубой (фото: instagram.com/ingridedvinsen)

Черная шуба

Искусственный мех продолжает быть популярным, поскольку он не только этичен, но и не уступает натуральному по теплоте и внешнему виду. В моде объемные шубы с длинным ворсом – их можно сочетать с джинсами, свитерами или гольфами-водолазками. Дополнят лук ботинки на плоском ходу и миниатюрная сумочка.

Черная шуба на зиму (фото: instagram.com/ingridedvinsen)

Коричневая шуба

Коричневый цвет продолжает оставаться в трендах, поэтому такая шуба точно должна быть в вашем гардеробе на зиму 2025. Кроме, того коричневый сочетается с другими цветами, такими как черный, белый, кремовый, оливковый, и даже яркими акцентами. Это делает его универсальным для создания как классических, так и более эксцентричных образов.

Коричневая шуба на зиму (фото: instagram.com/ingridedvinsen)

Черное пальто

В 2025 году будут популярны пальто с прямым силуэтом, которые не ограничивают движения и выглядят элегантно. Это идеальный вариант для создания классического и универсального образа. Черное пальто можно разнообразить аксессуарами другого оттенка.

Такое пальто можно сочетать как с юбками, так и с брюками.

Длинное пальто на зиму (фото: instagram.com/ingridedvinsen)

Пальто молочного оттенка

Классические оттенки: серое, белое, бежевое или пальто молочного оттенка никогда не выходит из моды. Эти нейтральные цвета идеально подходят для создания строгих, деловых или вечерних образов.

Пальто на зиму (фото: instagram.com/ingridedvinsen)

Пальто в полоску

Также остаются в моде пальто в клетку или полоску из твида и вельвета. Это могут быть как классические модели прямого и свободное силуэта, так и приталенные - с акцентом на талии. Сочетать такую верхнюю одежду можно как с классическими брюками, так и с джинсами.

Модное пальто на зиму (фото: instagram.com/ingridedvinsen)