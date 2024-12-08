Шуба с леопардовым принтом и длинное пальто: стилист показала тренды верхней одежды на зиму 2025

Шубы из искусственного меха и пальто - это основные элементы зимнего гардероба, которые обеспечивают комфорт, тепло и стиль в холодное время года. Можно подобрать несколько вариантов: длинные и короткие, приталенные или оверсайз.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на стилиста Ingrid Fagerli Edvinsen показывает, какие модели актуальны этой зимой.
Если вы хотите выделяться из толпы, присмотрите короткую шубу из искусственного меха. Сочетать ее можно с широкими брюками, гольфом-водолазкой, сапогами на каблуках, а также перчатками и сумкой в стиле ретро.
Вариант с короткой шубой (фото: instagram.com/ingridedvinsen)
Искусственный мех продолжает быть популярным, поскольку он не только этичен, но и не уступает натуральному по теплоте и внешнему виду. В моде объемные шубы с длинным ворсом – их можно сочетать с джинсами, свитерами или гольфами-водолазками. Дополнят лук ботинки на плоском ходу и миниатюрная сумочка.
Черная шуба на зиму (фото: instagram.com/ingridedvinsen)
Коричневый цвет продолжает оставаться в трендах, поэтому такая шуба точно должна быть в вашем гардеробе на зиму 2025. Кроме, того коричневый сочетается с другими цветами, такими как черный, белый, кремовый, оливковый, и даже яркими акцентами. Это делает его универсальным для создания как классических, так и более эксцентричных образов.
Коричневая шуба на зиму (фото: instagram.com/ingridedvinsen)
В 2025 году будут популярны пальто с прямым силуэтом, которые не ограничивают движения и выглядят элегантно. Это идеальный вариант для создания классического и универсального образа. Черное пальто можно разнообразить аксессуарами другого оттенка.
Такое пальто можно сочетать как с юбками, так и с брюками.
Длинное пальто на зиму (фото: instagram.com/ingridedvinsen)
Классические оттенки: серое, белое, бежевое или пальто молочного оттенка никогда не выходит из моды. Эти нейтральные цвета идеально подходят для создания строгих, деловых или вечерних образов.
Пальто на зиму (фото: instagram.com/ingridedvinsen)
Также остаются в моде пальто в клетку или полоску из твида и вельвета. Это могут быть как классические модели прямого и свободное силуэта, так и приталенные - с акцентом на талии. Сочетать такую верхнюю одежду можно как с классическими брюками, так и с джинсами.
Модное пальто на зиму (фото: instagram.com/ingridedvinsen)
Ранее блогерша показала, как создать стильные многослойные образы на зиму.
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