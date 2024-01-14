Штучний інтелект визначив, які країни стануть найпопулярнішими серед туристів у 2024 році

Як ШІ обирав найкращі туристичні напрямки

Згідно з даними аналітичної компанії Mabrian, останнім часом туристи з Європи найбільше прагнуть до активного відпочинку та відвідування культурних пам'яток, а не ледачого лежання на пляжах у теплих країнах.

У межах дослідження, експерти вирішили вивчити за допомогою штучного інтелекту спонтанні розмови про подорожі в соціальних мережах у період з січня по жовтень 2023 року.

Для визначення мотивації туристів до подорожей та найцікавіших для них локацій, алгоритми ШІ проаналізували понад 380 млн згадок про туризм та доступність напрямків з точки зору авіаперевезень.

Літаки - найзручніший спосіб подорожувати (ілюстративне фото: pixabay.com)

Які країни Європи можуть стати найпопулярнішими

Результати проведеного дослідження визначили низку країн Європи (включно із конкретними локаціями), які можуть стати найбільш популярними серед туристів у 2024 році.

Перше місце посіла Італія. У цій країні найбільш відвідуваними можуть стати:

розташований на півночі регіон П'ємонт (завдяки поєднанню культури, природи та гастрономії)

муніципалітет Альба (де проходить щорічний ярмарок білого трюфеля)

гірськолижний курорт Віа Латтеа (Via Lattea)

виноградники у Ланге (горбистій місцевості на південь та схід від річки Танаро)

мерехтливі озера Маджоре льодовикового походження

В Італії архітектура прекрасно поєднується з природою (ілюстративне фото: pixabay.com)

Друге місце обійняла Франція. Там туристи зможуть насолодитися:

регіоном Нова Аквітанія на південному заході країни

смачними устрицями

виноградниками Бордо

пішими прогулянками

гірськолижними комплексами у Піренеях

регіоном Окситанія (його фруктовими садами, пішохідними стежками та Південним каналом, занесеним до списку ЮНЕСКО)

Виноградники Франції відомі у всьому світі (ілюстративне фото: pixabay.com)

На третьому місці опинилась Велика Британія, а саме - Східна Англія. Там, на думку більшості туристів, зберігається прекрасний баланс між культурою та природою - від престижних музеїв Кембриджа і визначних пам'яток різних епох до річок національного парку Норфолк-Бродс.

Англійська архітектура відрізняється від інших (ілюстративне фото: pixabay.com)

Крім того, до переліку найбільш популярних серед туристів європейських країн увійшли Німеччина (з її багатою природою, казковими замками та іншими історичними пам'ятками у різних містах), а також Португалія (зокрема її столиця - багате на історичні цікавинки місто Лісабон).

Найбільш трендові об'єкти світу

Згідно з результатами Travellers' Choice Awards від найбільшої у світі платформи для мандрівників TripAdvisor, звання "Кращий з кращих" у світі отримали менше одного відсотка з восьми мільйонів об'єктів (чиї готелі, ресторани й розваги отримали найбільшу кількість високих відгуків від користувачів за 12-місячний період).

Виходячи з цього, найбільш трендовими напрямками світу в 2024 році було визнано:

місто Токіо (Японія)

місто Сеул (Південна Корея)

бухта Халонг (В'єтнам)

острів Палаван (Філіппіни)

гірське селище Сапа (В'єтнам)

місто Богота (Колумбія)

місто Паттайя (Таїланд)

місто Алахуела (Коста-Ріка)

місто Пномпень (Камбоджа)

місто Куала-Лумпур (Малайзія)

Цікаво, що до першої двадцятки (за версією платформи) не потрапило жодного об'єкта з Європи. Єдиним у топ-25 європейським напрямком стало румунське місто Брашов (21 місце в рейтингу).