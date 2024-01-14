Искусственный интеллект определил, какие страны станут самыми популярными среди туристов в 2024 году

В начале года сложно прогнозировать, какие страны Европы или мира станут самыми популярными среди туристов. Для этого аналитики использовали искусственный интеллект, который смог проанализировать большие объемы информации и выявить самые интересные (с точки зрения путешественников) туристические объекты 2024 года.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как ИИ выбирал лучшие туристические направления 2024 года, какие страны Европы могут стать самыми популярными, а также какие объекты мира были признаны "наиболее трендовыми".
При подготовке материала были использованы следующие источники: EuroNews, TripAdvisor.
Согласно данным аналитической компании Mabrian, в последнее время туристы из Европы больше всего стремятся к активному отдыху и посещению культурных достопримечательностей, а не ленивому лежанию на пляжах в теплых странах.
В рамках исследования эксперты решили изучить с помощью искусственного интеллекта спонтанные разговоры о путешествиях в социальных сетях в период с января по октябрь 2023 года.
Для определения мотивации туристов к путешествиям и наиболее интересных для них локаций алгоритмы ИИ проанализировали более 380 млн упоминаний о туризме и доступности направлений с точки зрения авиаперевозок.
Самолеты - самый удобный способ путешествовать (иллюстративное фото: pixabay.com)
Результаты проведенного исследования определили ряд стран Европы (включая конкретные локации), которые могут стать наиболее популярными среди туристов в 2024 году.
Первое место заняла Италия. В этой стране наиболее посещаемыми могут стать:
В Италии архитектура прекрасно сочетается с природой (иллюстративное фото: pixabay.com)
Второе место заняла Франция. Там туристы смогут насладиться:
Виноградники Франции известны во всем мире (иллюстративное фото: pixabay.com)
На третьем месте оказалась Великобритания, а именно - Восточная Англия. Там, по мнению большинства туристов, сохраняется прекрасный баланс между культурой и природой - от престижных музеев Кембриджа и достопримечательностей разных эпох до рек национального парка Норфолк-Бродс.
Английская архитектура отличается от других (иллюстративное фото: pixabay.com)
Кроме того, в перечень наиболее популярных среди туристов европейских стран вошли Германия (с ее богатой природой, сказочными замками и другими историческими достопримечательностями в разных городах), а также Португалия (в частности ее столица - богатый историческими достопримечательностями город Лиссабон).
Согласно результатам Travellers' Choice Awards от крупнейшей в мире платформы для путешественников TripAdvisor, звание "Лучший из лучших" в мире получили менее одного процента из восьми миллионов объектов (чьи отели, рестораны и развлечения получили наибольшее количество высоких отзывов от пользователей за 12-месячный период)
Исходя из этого, наиболее трендовыми направлениями мира в 2024 году было признано:
Интересно, что в первую двадцатку (по версии платформы) не попало ни одного объекта из Европы. Единственным в топ-25 европейским направлением стал румынский город Брашов (21-е место в рейтинге).
Напомним, ранее мы рассказывали о выдающихся местах в мире, которые закроют для туристов с 2024 года.
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