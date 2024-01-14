Искусственный интеллект определил, какие страны станут самыми популярными среди туристов в 2024 году

Как ИИ выбирал лучшие туристические направления

Согласно данным аналитической компании Mabrian, в последнее время туристы из Европы больше всего стремятся к активному отдыху и посещению культурных достопримечательностей, а не ленивому лежанию на пляжах в теплых странах.

В рамках исследования эксперты решили изучить с помощью искусственного интеллекта спонтанные разговоры о путешествиях в социальных сетях в период с января по октябрь 2023 года.

Для определения мотивации туристов к путешествиям и наиболее интересных для них локаций алгоритмы ИИ проанализировали более 380 млн упоминаний о туризме и доступности направлений с точки зрения авиаперевозок.

Самолеты - самый удобный способ путешествовать (иллюстративное фото: pixabay.com)

Какие страны Европы могут стать самыми популярными

Результаты проведенного исследования определили ряд стран Европы (включая конкретные локации), которые могут стать наиболее популярными среди туристов в 2024 году.

Первое место заняла Италия. В этой стране наиболее посещаемыми могут стать:

расположенный на севере регион Пьемонт (благодаря сочетанию культуры, природы и гастрономии)

муниципалитет Альба (где проходит ежегодная ярмарка белого трюфеля)

горнолыжный курорт Виа Латтеа (Via Lattea)

виноградники в Ланге (холмистой местности к югу и востоку от реки Танаро)

мерцающие озера Маджоре ледникового происхождения

В Италии архитектура прекрасно сочетается с природой (иллюстративное фото: pixabay.com)

Второе место заняла Франция. Там туристы смогут насладиться:

регионом Новая Аквитания на юго-западе страны

вкусными устрицами

виноградниками Бордо

пешими прогулками

горнолыжными комплексами в Пиренеях

регионом Окситания (его фруктовыми садами, пешеходными тропами и Южным каналом, занесенным в список ЮНЕСКО)

Виноградники Франции известны во всем мире (иллюстративное фото: pixabay.com)

На третьем месте оказалась Великобритания, а именно - Восточная Англия. Там, по мнению большинства туристов, сохраняется прекрасный баланс между культурой и природой - от престижных музеев Кембриджа и достопримечательностей разных эпох до рек национального парка Норфолк-Бродс.

Английская архитектура отличается от других (иллюстративное фото: pixabay.com)

Кроме того, в перечень наиболее популярных среди туристов европейских стран вошли Германия (с ее богатой природой, сказочными замками и другими историческими достопримечательностями в разных городах), а также Португалия (в частности ее столица - богатый историческими достопримечательностями город Лиссабон).

Наиболее трендовые объекты мира

Согласно результатам Travellers' Choice Awards от крупнейшей в мире платформы для путешественников TripAdvisor, звание "Лучший из лучших" в мире получили менее одного процента из восьми миллионов объектов (чьи отели, рестораны и развлечения получили наибольшее количество высоких отзывов от пользователей за 12-месячный период)

Исходя из этого, наиболее трендовыми направлениями мира в 2024 году было признано:

город Токио (Япония)

город Сеул (Южная Корея)

бухта Халонг (Вьетнам)

остров Палаван (Филиппины)

горный поселок Сапа (Вьетнам)

город Богота (Колумбия)

город Паттайя (Таиланд)

город Алахуэла (Коста-Рика)

город Пномпень (Камбоджа)

город Куала-Лумпур (Малайзия)

Интересно, что в первую двадцатку (по версии платформы) не попало ни одного объекта из Европы. Единственным в топ-25 европейским направлением стал румынский город Брашов (21-е место в рейтинге).