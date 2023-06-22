Штучний інтелект висміяв найстрашніших світових диктаторів, зробивши їх немовлятами. А ви всіх впізнаєте? (фото)

Навіть найстрашніші світові диктатори колись були не здатними ні на що немовлятами. Штучний інтелект згенерував, якими могли були антилідери світу в ранньому дитинстві.

Кім Чен Ин

Північнокорейський політичний, державний, військовий і партійний діяч. Кім Чен Ин є сином колишнього диктатора Північної Кореї Кім Чен Іра. Після смерті батька з 2011 року обійняв його посаду.

До приходу до влади він рідко з'являвся публічно, і багато дій Кіма і його уряду залишаються невідомими досі.

Великою підтримкою під час вступу Кім Чен Ина до влади був його дядько Чан Сон Тек, віцеголова Вищої військової ради КНДР. Але у 2013 році він був несподівано засуджений спеціальним військовим трибуналом за численними звинуваченнями й того ж дня страчений. Це відбулося вже за диктатури Кім Чен Ина.

Якби Кім Чен Ин зараз був дитиною, він виглядав би приблизно так (фото: dailymail.co.uk)

Володимир Путін

Президент РФ і водночас її диктатор. Він розпочав свою кар'єру зі служби в розвідці.

Ухвалив рішення про вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року. Вторгнення призвело до введення нових санкцій проти Росії та її часткової міжнародної ізоляції.

Путіна визнали воєнним злочинцем Сенат США та Сейм Польщі. Євросоюз, а також США, Японія та низка інших країн ввели особисто персональні санкції проти Путіна.

17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом у Гаазі було видано ордер на арешт Володимира Путіна за звинуваченням у незаконній депортації українських дітей.

Воєнний злочинець Путін як маленький диктатор (фото: dailymail.co.uk)

Башар аль-Асад

Президент Сирії народився в родині командувача ВПС і ППО Сирійської Арабської Республіки генерала Хафеза аль-Асада. Коли Башару було чотири роки, його батько організував військовий переворот і обійняв посаду президента республіки.

Після смерті батька в Башара були всі умови для того, щоб обійняти посаду. Попередній спадкоємець, старший брат, загинув в автокатастрофі, а сирійський парламент змінив конституцію, знизивши мінімальний вік кандидата в президенти з 40 до 34 років, спеціально для обрання на цю посаду Асада молодшого.

Для сирійців Башар став більш демократичним правителем, ніж був його батько. Проте Україну в боротьбі проти Росії він не підтримує.

У березні 2014 року він схвалив окупацію Криму. А через три роки троє його дітей відпочивали у таборі "Артек" на окупованому Росією пів острова. За словами Асада, його діти після цього "стали краще розуміти Росію".

Згенероване штучним інтелектом зображення Башар аль-Асада дуже нагадує його в реальному житті (фото: dailymail.co.uk)

Сі Цзіньпінь

Про життя лідера КНДР, окрім політичної діяльності, відомо мало. На свою посаду він заступив у 2013 році.

У 2018 році в Пекіні ухвалили конституційну поправку, яка дозволяє Сі Цзіньпіню залишатися посаді голови держави необмежений термін, хоча раніше він був обмежений лише двома каденціями.

Додамо, що президент США Дональд Трамп похвалив зусилля Сі на продовження терміну його повноважень і зазначив, що не проти аналогічного рішення в США.

Лідер КНДР як немовля в костюмі (фото: dailymail.co.uk)