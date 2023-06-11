Пляма цивілізації: як Російську імперію зображали на карикатурах у ХІХ-ХХ століттях (фото)

Російська імперія століттями не давала спокійно жити іншим народам, постійно нападаючи на чужі території з метою загарбати їх. Митці по всьому світу креативно реагували на криваву політику росіян й зображали їх на у своїх карикатурах. Хоч з того часу минуло вже дуже багато років, ці ілюстрації залишаються актуальними й досі...

Трагікомічна карта світу

Британський художник Бред Роуз уперше зобразив Російську імперію в образі восьминога, який тягнеться щупальцями за чужими територіями. Пізніше образ восьминога почали використовувати й інші картографи.

Карикатура 1877-го року на Російську імперію (скриншот)

Ведмідь атакує Азію

Російський ведмідь рухається через середню Азію, щоб загрожувати Афганістану та Персії. Ілюстрацію створили 1890 року.

Карикатура 1890 року (скриншот)

"Некрасиве місце"

З такою назвою вийшов постер у Life Magazine у 1890 році. У підписі до нього був вказаний наступний діалог:

Цивілізація: Що це за пляма? Не можу з нею впоратись...

Світ: О, це Росія...

Ілюстрація 1890 року (скриншот)

Всесвітня зневага

"Дух цивілізації" з презирством вказує на людину, що стоїть на п'єдесталі з написом "Росія", навколо нього розташовані символічні представники націй. Цю роботу створили 1903 року.

Карикатуру створили 1903 року (скриншот)

Двоголовий орел нападає на фінську мову

Картина фінського художника Едварда Істо "Атака" зображає, як російський двоголовий орел нападає на діву Фінляндію у спробі вирвати у неї з рук зведення законів. Робота датована 1899 роком - це реакція на мініфест Миколи ІІ з утиску фінської мови.

Малюнок датують 1899 роком (скриншот)