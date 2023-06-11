ua ru
Нд, 11 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пляма цивілізації: як Російську імперію зображали на карикатурах у ХІХ-ХХ століттях (фото)

Новость на русском →
Неділя 11 червня 2023 16:02
Пляма цивілізації: як Російську імперію зображали на карикатурах у ХІХ-ХХ століттях (фото) Як Росію зображували на карикатурах понад століття тому (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Російська імперія століттями не давала спокійно жити іншим народам, постійно нападаючи на чужі території з метою загарбати їх. Митці по всьому світу креативно реагували на криваву політику росіян й зображали їх на у своїх карикатурах. Хоч з того часу минуло вже дуже багато років, ці ілюстрації залишаються актуальними й досі...

Карикатурами ХІХ-ХХ століть на Російську імперію поділилась група Mayak story в Instagram.

Трагікомічна карта світу

Британський художник Бред Роуз уперше зобразив Російську імперію в образі восьминога, який тягнеться щупальцями за чужими територіями. Пізніше образ восьминога почали використовувати й інші картографи.

Пляма цивілізації: як Російську імперію зображали на карикатурах у ХІХ-ХХ століттях (фото)

Карикатура 1877-го року на Російську імперію (скриншот)

Ведмідь атакує Азію

Російський ведмідь рухається через середню Азію, щоб загрожувати Афганістану та Персії. Ілюстрацію створили 1890 року.

Пляма цивілізації: як Російську імперію зображали на карикатурах у ХІХ-ХХ століттях (фото)

Карикатура 1890 року (скриншот)

"Некрасиве місце"

З такою назвою вийшов постер у Life Magazine у 1890 році. У підписі до нього був вказаний наступний діалог:

Цивілізація: Що це за пляма? Не можу з нею впоратись...

Світ: О, це Росія...

Пляма цивілізації: як Російську імперію зображали на карикатурах у ХІХ-ХХ століттях (фото)

Ілюстрація 1890 року (скриншот)

Всесвітня зневага

"Дух цивілізації" з презирством вказує на людину, що стоїть на п'єдесталі з написом "Росія", навколо нього розташовані символічні представники націй. Цю роботу створили 1903 року.

Пляма цивілізації: як Російську імперію зображали на карикатурах у ХІХ-ХХ століттях (фото)Карикатуру створили 1903 року (скриншот)

Двоголовий орел нападає на фінську мову

Картина фінського художника Едварда Істо "Атака" зображає, як російський двоголовий орел нападає на діву Фінляндію у спробі вирвати у неї з рук зведення законів. Робота датована 1899 роком - це реакція на мініфест Миколи ІІ з утиску фінської мови.

Пляма цивілізації: як Російську імперію зображали на карикатурах у ХІХ-ХХ століттях (фото)Малюнок датують 1899 роком (скриншот)

Раніше ми писали про те, чому Росію у світі асоціюють із ведмедем.

Читайте також про те, які відмінність у менталітетах українців і росіян у ставленні до жінок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Цікаві факти